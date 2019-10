Noul stadion din Târgu Jiu a fost inaugurat de Pandurii cu o înfrângere!

Una caldă, alta rece! Pandurii Târgu Jiu a pierdut primul meci jucat pe noua arenă din Municipiul Târgu Jiu. Universitatea Cluj a reușit să se impună în fața gazdelor, partida fiind totuși una extrem de slabă. Echipa gorjeană a avut, însă, parte de o galerie care a trecut cu vederea și această înfrângere, la final fotbaliștii fiind felicitați.

Meciul de inaugurare dintre Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj a umbrit fericirea gorjenilor care au fost prezenți la inaugurarea arenei. Partida slabă dintre cele două echipe aflate pe locuri retrogradabile în Liga 2 i-a lăsat pe mulți cu un gust amar. Unicul gol al partidei a fost dat de Nicolae Pîrvulescu, jucător transferat la”U” Cluj în iarnă chiar de la Pandurii Târgu Jiu.

Peste 1000 de zile de așteptare

Fanii și gruparea gorjeană au numărat zilele până la revenirea echipei pe baza de la Târgu Jiu. Până la inaugurarea arenei echipa și-a disputat toate meciurile și antrenamentele la Drobeta Turnu Severin, ulterior la Motru. Ultimul meci jucat pe stadionul central din Târgu Jiu a fost în vara lui 2015 când au reușit să îngenuncheze CSMS Iaşi impunându-se cu scorul de 5-2.

Stadion nou, antrenor nou

La debutul de pe Arena din Târgu Jiu echipa gorjeană a avut tehnician nou. Adrian Bogoi a fost înlocuit de la cârma echipei după doi ani de zile cu Tiberiu Bălan. Din păcate noul antrenor a simțit din primul meci gustul înfrângerii familiarizându-se cu problemele Pandurilor.”Ştiu ce înseamnă Pandurii, are o istorie şi o tradiţie în spate. Am venit să aduc o altă mentalitate, alt nivel de pregătire. Ştiu că este o situaţie dificilă, dar eu le-am trăit şi pe acestea, nu mă dărâmă, mă întâresc. Am reuşit să cunosc cât de cât jucătorii, deocamdată mi-e greu să iau decizii importante”, a precizat noul antrenor al echipei Pandurii Târgu Jiu la prima conferință de presă.