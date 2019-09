Pandurii Tg-Jiu învinsă din nou acasă

Pandurii Târgu-Jiu a fost învinsă sâmbătă de către formația UTA Arad, pe teren propriu, cu scorul de 5-2. În urma acestui meci câștigat, UTA a urcat pe locul doi în clasament, iar Pandurii Târgu-Jiu rămâne pe penultimul loc. Următorul meci va avea loc sâmbătă, 28 Septembrie, cu formația Dunărea Călărași.

Deşi venea după două partide în care nu primise gol, 0-0 cu SCM Gloria Buzău şi 1-0 la Metaloglobus Bucureşti, Pandurii Târgu Jiu a scos de cinci ori mingea din propria poartă cu UTA, astăzi, pe teren propriu. Oltenii au şi reuşit să înscrie de două ori, pentru prima dată în acest sezon, însă tot a fost prea puţin pentru a spera măcar la un punct din partida cu arădenii. A fost Pandurii – UTA 2-5 în etapa a 8-a a Ligii 2, conform site-ului liga2.prosport.ro

La finalul partidei, antrenorul Adrian Bogoi a precizat că echipa sa a fost depăşită de adversari încă din primul minut. ”Am întâlnit o echipă mult mai bună decât noi, atât individual, cât şi colectiv, plus că noi am mai şi făcut greşeli în zona defensivă. În general, toată echipa a jucat destul de slab. Am stat foarte prost în teren, încă din minutul 1. A trebuit să fac şi unele improvizaţii. Vişan a acuzat unele probleme şi nu s-a mai antrenat în ultimele două zile şi a trebuit să bag un alt junior, aşa cum cere regulamentul, în primul 11 (n.r. – Adrian Nichifor), şi s-a dereglat tot sistemul nostru defensiv. UTA e o echipă bine finanţată, între primele cinci din campionat, care, la finele sezonului, are mari şanse se ocupe unul dintre primele două locuri care promovează direct sau locul 3, care duce la baraj”, a declarant antrenorul gorjenilor, Adrian Bogoi.

La meci a asistat şi fostul golgheter al echipei din sezonul trecut, George Tudoran. Acesta şi-a reziliat contactul cu Rapid Bucureşti, după doar trei etape scurse din actuala stagiune, şi se pregăteşte deja cu Pandurii. Mijlocaşul nu a jucat însă niciun minut la giuleşteni.

Să vină banii

Bogoi aşteaptă să intre banii în conturile clubului, după ce în această săptămână Curtea de Apel Craiova a decis că acţionarii trebuie să vireze cei peste 3 milioane de euro restanţi, reprezentând cotizaţiile din perioada 2014-2017. Totodată, Bogoi speră ca FRF să ridice interdicţia dictată echipei în privinţa legitimării chiar şi a jucătorilor liberi de contract.

”Tudoran e liber de contract şi se pregăteşte cu noi, dar nu ştim, deocamdată, dacă şi când putem face transferuri. Aşteptăm să se concretize şi ce s-a scris în ziare în privinţa procesului cu acţionarii, aşteptăm să intre banii şi dacă se ridică şi acea interdicţie, să putem aduce şi jucători, pentru a întări lotul”, a precizat Bogoi.