Performanța condiționată de bani. Bălăeț: „Anul acesta practic este imposibil să promovăm”

Performanța în sport cere mai mulți bani din bugetul local. O spune răspicat conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu care susține că anul acesta este exclus ca echipele Clubului să promoveze spre un nivel superior. Pentru 2020 Robert Bălăeț vrea un buget dublu pentru a vorbi despre performanță.

„Anul acesta practic este imposibil să promovăm la bugetul pe care îl avem. Acesta este și motivul pentru care nici nu ne-am propus mai multe pentru că bugetul nu ne permite să achiziționăm jucătoare de mare calibru. La handbal feminim am pornit pe jucătoare de 17-18-19 ani și am spus de la început că ne dorim un nucleu puternc pentru a trage la promovare în următorul sezon. La baschet am promovat fără să vrem și ne dorim evoluții cât mai bune. Vă dați sema că toți ne dorim performanța, acum fiind primul an trebuie să ne vedem lungul nasului și să nu vorbim că am putea face mai mult. Dacă rezultatele și jocul ne va duce spre obiective mari nu vom spune nu, dar, momentan, nu se pune problema”, a declarat directorul CSM Robert Bălăeț.

Buget mic, idealuri infime

Conducerea CSM susține că poate în 2020 va avea parte de un alt buget care să permită mișcări de jucători. „Când am venit am spus că ne-ar trebui 20 de miliarde de lei vechi, multă lume a râs de mine dar și acei bani erau puțini pentru o performanță. Acum avem un buget mai mic decât are echipa de baschet cu care ne întalnim în wekend la Galați, ori, noi avem două echipe de seniori și peste 200 de juniori băgați în competiții. Ne-ar trebui cel puțin o sumă dublă pentru a ne putea permite obiective mai mari”, a mai declarat directorul CSM Târgu Jiu.