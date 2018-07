Principala favorita la castigarea Campionatului Mondial dupa disputarea optimilor

Acest Campionat Mondial de fotbal nu a fost ferit de surprize, dovada fiind faptul ca dintre cele 8 echipe aflate in prima urna, conform clasamentului FIFA din octombrie 2017, in faza sferturilor de finala gasim doar 4. Una dintre cele mai mari surprize s-a petrecut in faza grupelor, cand liderul Germania, castigatoarea Campionatului Mondial din 2014, a incheiat ultima, nereusind sa ajunga in fazele eliminatorii.

O surpriza la fel de mare, poate chiar mai mare decat eliminarea campioanei mondiale inca din faza grupelor, a constituit-o eliminarea Spaniei in optimile de finala de catre tara gazda, Rusia, dupa loviturile de departajare. In afara tarii gazda, in sferturile de finala s-au mai calificat Brazilia, Franta, Belgia, Anglia, Uruguay, Suedia si Croatia. Dintre acestea, Brazilia este singura care a invins in optimi la diferenta mai mare de un gol si una dintre cele doua, alaturi de Suedia, care a reusit sa nu primeasca gol.

Chiar daca a inscris de 4 ori in poarta Argentinei in acel meci din optimile de finala cu 7 goluri, Franta nu este cea mai ofensiva echipa de la turneul final, marcand in total “doar” 7 goluri. Cel mai bun atac ii apartine Belgiei, cu 12 reusite, urmata de Anglia si, in mod surprinzator, Rusia, cu 8 reusite. Daca Anglia si Rusia au avut nevoie de lovituri de departajare pentru a accede in sferturi, Belgia a revenit senzational impotriva Japoniei de la 0-2 la 3-2, golul victoriei fiind marcat in minutele de prelungire ale celei de-a doua reprize. In ceea ce priveste golurile incasate, cea mai buna defensiva o au Brazilia si Uruguay, cu un singur gol primit, urmate de Croatia si Suedia, acestea incasand doua goluri.

Cat despre suturile pe poarta, Belgia a avut cele mai multe: 30. Brazilia a avut un sut pe poarta mai putin, cele doua fiind urmate de Franta, cu 24 suturi pe poarta. Dupa cum era de asteptat, Rusia a tras cele mai putine suturi pe poarta (12), urmata de Croatia (16) si Anglia (17). De aici ar rezulta ca in sferturi cel mai spectaculos meci se va disputa intre Brazilia si Belgia, iar cel mai putin spectaculos intre Rusia si Croatia.

Avand in vedere golurile marcate, primite, dar si ocaziile de poarta, principala favorita la castigarea Campionatului Mondial dupa disputarea optimilor este Brazilia, urmata, poate surprinzator, de Belgia, pe locul al treilea fiind Franta. Daca doresti sa afli mai multe informatii despre meciurile de la Cupa Mondiala, dar sa si consulti ponturile oferite de tipsteri pentru fiecare meci, te invitam sa accesezi site-ul Legalbet, care are o sectiune speciala si cuprinzatoare pentru turneul final. Pe langa aceste informatii, site-ul prezinta recenzii despre diferite case de pariuri licentiate in Romania, pentru ca tu sa poti decide mai usor la care case de pariuri doresti sa-ti creezi cont.

Brazilia este favorita principala a competitiei, casa de pariuri Betano oferind cea mai mare cota (3.8). Aceasta este urmata de Franta, cota cea mai mare gasind-o la Unibet si Netbet (5.25), pentru ca Anglia sa fie cotata cu 5.3 la Betano.

Sigur, in afara castigatoarei competitiei, la casele online mai gasesti si alte pariuri antepost privind turneul final, cum ar fi golgheterul turneului sau numele celui mai bun jucator al Campionatului Mondial. De asemenea, poti gasi cote pentru cea mai buna echipa europeana din competitie, cea mai buna echipa sud-americana, locul pe care il va ocupa fiecare echipa, dar si pariuri speciale pentru fiecare faza a competitiei.

