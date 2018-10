Sportiva din Târgu Jiu care participă la Jocurile Olimpice de Tineret

Baschetbalista Carla Popescu, în vârstă de 18 ani, care evoluează pentru Clubul Sportiv Muncipal Târgoviște, participă în această perioadă cu naționala de baschet feminin 3X3 a României la Jocurile Olimpice de Tineret, care sunt găzduite de orașul Buenos Aires.

Naționala României se află în grupa A, alături de China, Ungaria, Germania și Iran, iar până acum a înregistrat o victorie și o înfrângere. „Pentru mine participarea la Jocurile Olimpice de Tineret este o experiență unică. Mă bucur că fac parte din echipa națională și că pot reprezenta cu mândrie România la nivel internațional. La Buenos Aires e bine și sperăm să avem parte de cele mai bune rezultate. Obiectivul este acela de a ne clasa pe un loc cât mai bun. Vom face tot posibilul să îndeplinim obiectivul propus“, a spus sportiva gorjeancă pentru dbonline.ro.

„Baschetul și școala sunt mereu pe primul loc“

Sportiva gorjeancă este în prezent studentă și dă asigurări că o să facă față pe ambele planuri: „Anul trecut a fost unul destul dificil și solicitant pentru mine. Spun acest lucru fiindcă am fost în clasa a XII-a și a trebuit să susțin examenul de Bacalaureat, unde am obținut o notă destul de bună. Acum, sunt la facultate și sper să mă descurc la fel de bine așa cum am făcut-o și în liceu. Pentru mine baschetul și școala sunt mereu pe primul loc. Și sper ca toți sportivii de performanță să trateze școala cu multă seriozitate cum tratează și domeniul sportiv“. Carla Popescu a început baschetul la vârsta de 10 ani la CSS Craiova. Apoi, a evoluat un sezon la Bascket School (Italia).