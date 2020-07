Trei terenuri de pe stadion, puse la dispoziția Pandurii Târgu Jiu

Primarul Marcel Romanescu vrea să bată palma cu Pandurii Târgu Jiu. Edilul vrea să ofere Clubului darea în folosință a celor trei terenuri din incinta Stadionului, pe perioada derulării campionatului 2020-2021.

După mai multe scandaluri și acțiuni în instanță conducerea Primăriei Târgu Jiu și reprezentanții Clubului Pandurii ar putea ajunge la un acord. Până ce instanța va decide dacă vechiul contract va fi sau nu reziliat, edilul propune echipei să folosească mai multe terenuri din incinta noii arene.“Solicitarea inițială a fost pentru încheierea unui nou contract de comodat. Am discutat cu domnul Mincă, directorul Direcției de Patrimoniu și cu domnul Jianu, secretarul municipiului și încercăm să îi convingem să refacă solicitarea către noi, dar pentru darea în folosință a celor trei terenuri din complexul sportiv, pe perioada derulării campionatului 2020-2021. Voi propune consiliului local folosirea bazei sportive de către Clubul Pandurii pentru următorul an competițional. Știu că trebuie să înainteze o adresă către FRF în care să obțină acordul nostru de folosire a bazei sportive și vom face acest lucru. Am avut o discuție cu dânșii și cred că ne-am înțeles. Până la urmă, interesul clubului trebuie să fie acela de a folosi baza sportivă în anumite condiții financiare foarte bune pentru Clubul Pandurii. Nu știu dacă îi încălzește foarte mult încheierea unui nou contract de comodat, atât timp cât suntem încă în instanță. O să vedem ce stabilește instanța, dacă se prelungește contractul de comodat sau dacă rămâne reziliat, așa cum am stabilit prin hotărâre de Consiliu Local, după finalizarea acelei perioade”, a trasmis Marcel Romanescu.