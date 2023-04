Turneu internațional de tenis, în orașul lui Brâncuși

Tenismenul gorjean Florin Mergea va organiza, la Târgu Jiu, un turneu internațional de tenis. El a înființat în orașul lui Brâncuși, unde a copilărit și o academie de tenis. Deși a avut oferte din mai multe țări, acesta a preferat să revină acasă.

Competiția va avea loc în perioada 2-7 mai, fiind cea mai importantă întrecere din România, pentru juniorii sub 18 ani, ITF J200. Turneul de tenis este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, care alocă 67.375 lei din bugetul județean pentru organizarea acestei competiții.

Florin Mergea a pus bazele unei academii la Târgu Jiu care-i poartă numele. Aceasta este una dintre cele mai importante din țară, iar sportivii înscriși la academia Florin Mergea au început să obțină rezultate importante.

„Eu aici am copilărit, de aici mi-am tras energia si dorința necesară pentru a excela în domeniul meu. De-a lungul timpului orașul a fost aproape de mine și m-a susținut de fiecare dată când a fost nevoie. Foarte multe lume și-a exprimat interesul pentru a colabora cu mine, din America și Canada pînă în Australia dar mintea și sufletul nostru sunt la Târgu Jiu. Aici a copilărit și Daiana (soția lui n.n.) și pentru noi faptul că putem face aceasta academie aici e ceva ce ne-am dorit de mult timp. Acum a venit momentul să se și materializeze acest vis atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare. Mereu am spus ce am avut pe suflet și este pe undeva și normal ca orașul să vină să ne susțină pentru că dorința noastră e aceea de a aduce valoarea și experiența noastră profesională cu un plus pentru valoarea orașului și a zonei.” se arată pe site-ul oficial al lui Florin Mergea.