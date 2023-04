VIDEO Novak Djokovic, un car de nervi – Modul aparte în care și-a rupt racheta

​Novak Djokovic nu a putut fi la un nivel foarte ridicat, iar acest lucru s-a văzut în cele din urmă pe tabela de scor (a pierdut meciul, scor 4-6, 7-5, 6-4). Liderul mondial a fost eliminat în optimile Mastersului de la Monte Carlo, iar de-a lungul partidei cu Lorenzo Musetti a avut mai multe momente de nervozitate, anunță hotnews.ro.

Sârbul s-a certat cu arbitra Aurelie Tourte la o minge la limită, a rupt pe repede înainte o rachetă, iar la conferința de presă a continuat să prezinte o variantă irascibilă a sa.

Djokerul a precizat că nu este o tragedie că a pierdut, dar că se simte prost că a fost învins. „Mă simt îngrozitor după un asemenea meci, sincer. Merg înainte”, a spus, printre altele, Nole. Liderul mondial l-a felicitat pe Musetti pentru victorie și a precizat că italianul a fost mai inspirat în momentele importante ale partidei de joi.

Novak Djokovic snapping a racquet in half with his foot is 1 of the most impressive things I’ve seen by any player all year

First of all, this is a creative way to break a racquet. Let’s get that right.

Also, this is probably much harder than it looks

pic.twitter.com/C8fOk0zRr7

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 13, 2023