Viitorul Târgu Jiu, al treilea meci fără înfrângere

Viitorul Târgu Jiu s-a impus în ultima etapa din play-out-ul Seriei B și au ajuns la trei meciuri fără eșec în campionat.

După succesul cu Unirea Constanța (7-2) și remiza cu Ripensia Timișoara (1-1), alb-albaștrii au învins-o și pe Concordia Chiajna (1-0). Unicul gol al meciului a venit în repriza secundă. Claudiu Dragu a marcat în minutul 56, în urma unui corner.

„Diferența s-a făcut la atitudine, chiar dacă în prima repriză nu am făcut un joc așa de bun. Eu știam că o să ne dea spații, iar pe contre suntem letali, deși am înscris dintr-o fază fixă. Nu vreau să fiu ipocrit, mă bucură victoria, dar cel mai mult mă bucură că nu am luat gol. Am întâlnit o echipă bună, cu atacanți de clasă. Defensiv, am stat foarte bine. Cum am spus și în precedentele meciuri, dacă nu luăm gol, sigur echipa marchează, pentru că avem calitate. Mai avem jocuri cu Dumbrăvița și cu Spartac. Etapa viitoare ne așteaptă un joc foarte greu și trebuie să rămânem concentrați”, a declarat antrenorul echipei Viitorul Târgu Jiu, Călin Cojocaru.