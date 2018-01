Atenţie turişti! Temperaturile ridicate cresc riscul de avalanşă

Turiştii care vor să meargă la munte în această perioadă, trebuie să aibă în vedere faptul că temperaturile ridicate cresc riscul de avalanşă. Chiar şi cu aceste avertismente, salvamontiştii gorjeni se pregătesc să întâmpine noul val de turişti care va invada în acest weekend staţiunea montană Rânca.

Salvamontiştii vin cu o atenţionare pentru turişti! Să nu se aventureze pe traseele turistice de altitudine pentru că este pericol de avalanşă. Zăpada începe să se topească pentru că au crescut temperaturile, în ultimele zile, iar aceste fenomene nu pot fi oprite. Pentru a creşte siguranţa turiştilor, Sabin Cornoiu anuntă că a mărit deja echipajele de intervenţie în această perioadă.

,,Cauza avalanşelor este acumularea mare de zăpadă, dar şi temperaturile ridicate din această perioadă. În clipa în care încep să se topească aceste cornişe, ele se rup şi declanşează avalanşa în cădere. Noi sperăm să tinem sub control toti turiştii care merg în zona înaltă. Sperăm să fie oameni responsabili, să ne spună traseul ce urmează să îl parcurgă şi noi să le confirmăm dacă este un traseu sigur sau nu”, a declarat Sabin Cornoiu, seful Serviciului Salvamont Gorj.

Peste 40 de accidente pe pârtiile de sky şi săniuş

În zilele de sărbătoare, pe pârtiile din Rânca au fost prezenţi mii de turişti. Cu mic cu mare, iubitorii sporturilor de iarnă au venit din toate colțurile țării pentru a petrece într-un peisaj de basm, profitând de vremea bună dar și de stratul consistent de zăpadă. Aşadar, numărul persoanelor accidentate pe pârtiile de sky a crescut semnificativ, salvamontiştii fiind nevoiţi să intervină în peste 40 de cazuri.

,,Ne-am confruntat cu un aflux foarte mare de turişti începând de la Crăciun şi până în acest moment. A fost vârful de sezon de iarnă. Am avut zile în care am avut mii de oameni în staţiune, au mers toate pârtiile. Bineînteles, numărul mare de turişti a dus şi la producerea de evenimente. De la începutul vacanţei şi până acum am avut peste 40 de accidente”, a declarat Sabin Cornoiu, seful Serviciului Salvamont Gorj.

Și în perioada următoare sunt așteptați mii de turiști în zona montană a județului Gorj, dat fiind faptul că temperaturile vor rămâne în continuare pozitive.