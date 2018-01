Canalizare de 2.5 milioane de euro, recepționată la Bălești

Lucrările la sitemul de canalizare din comuna Bălești au fost finalizate, iar recepția proiectul va avea loc în luna februarie a acestui an. Investiția ajunge la o valoare de 2,5 milioane de euro, bani obținuți din fonduri europene. Tot anul acesta se va continua realizarea sistemului de canalizare și în alte sate.

„Închidem acum un proiect european, în momentul de față mai avem mici rectificări la canalizarea din integratul pe care l-am avut în comuna Bălești, investiție pe anul 2017. Valoarea proiectului este de 2,5 milioane de euro, iar recepția acestui proiect o să o avem în curând, mai exact undeva la jumătatea lunii februarie. A fost un proiect multifuncționalși au beneficiat de canalizare sate precum Bălești, în procent de 80%, satul Tămășești și Voinicești. Am avut, de asemenea, asfaltare în satul Găvănești, am avut aducțiune cu apă în satul Voinicești și am avut pe bugetul local, tot în cadrul acestui proiect, un after school în satul Bălești. Pentru acesta voi cere sprijin Inspectoratului Școlar Județean pentru că avem nevoie de resursă umană astfel încât în cadrul acestui afterschool să se poată țină ore și să funcționeze în beneficiul copiilor și al părinților”, a declarat Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești.

Prin programul de dezvoltare rurală, primarul din Bălești vrea să realizeze sistem de canalizare și în alte sate, astfel că vor beneficia de proiect satele Tălpășești, Cornești, Stolojani, Găvănești. Valoarea investiției se ridică la 130 de miliarde de lei vechi. „A fost realizată documentația, am semnat contractul și urmează să scoatem execuția la licitație. Tot anul acesta o să facem extindere de canalizare la Bălești, linia 2, Gurguleu, acest proiect vrem să îl facem pe buget local și are un cost de trei miliarde de lei vechi”, a mai spus edilul Mădălin Ungureanu.

Și în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă, proiectul a fost finalizat și urmează să fie făcută recepția în luna februarie a acestui an. Investiția a fost realizată printr-un program de dezvoltare rurală.