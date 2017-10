Direcția pentru Cultură, prinsă pe picior greșit de Corpul de Control al prefectului

Verificările derulate de Corpul de Control al Instituției Prefectului la Direcția pentru Cultură Gorj au scos la iveală numeroase nereguli. Lipsa personalului, neorganizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau inventarierea pe genunchi a obiectivelor culturale, sunt doar câteva dintre problemele depistate în urma controlului. Prefectul Ciprian Florescu le transmite șefilor de instituții deconcentrate că seria verificărilor abia a început.

După Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a venit rândul unei alte instituții deconcentrate să fie luată la puricat de Corpul de Control al prefectului. Verificările au scos la iveală că Direcția pentru Cultură, acolo unde șef este de ani buni Pompiliu Ciolacu junior, ține posturile blocate în loc să facă angajări, iar salariații nu au nici măcar o fișă a postului. „Principalele chestiuni identificate acolo sub formă de probleme se referă la aceeași situație pe care o întâlnim la aproape fiecare instituție și fiecare serviciu public deconcentrat, respectiv lipsa personalului, neacoperirea posturilor vacante sau inexistența unor fișe ale postului pentru fiecare angajat. Pe de altă parte, este vorba de o inventariere clară a tuturor obiectivelor cu caracter cultural, indiferent de statutul lor. O altă chestiune extrem de importantă este legată de modul în care Direcția pentru Cultură urmărește achitarea acelei taxe de cultură, pe care sunt obligați să o plătească cei ce își desfășoară activitatea în preajma obiectivelor culturale. Ca urmare a deficiențelor găsite acolo, s-au lăsat și măsuri. Nu știu dacă a fost vorba de nepricepere sau de rea-intenție. Acest material a fost asumat de conducerea Direcției”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.

„Corpul de control își va continua activitatea”

Criticat în dese rânduri că nu trimite Corpul de Control al prefectului pe capul șefilor de deconcentrate sau chiar la primării, Ciprian Florescu are de gând să schimbe această situație. „De fiecare dată când vom identifica sincope în ceea ce privește activitatea de la această Direcție, așa cum se va întâmpla și în alte situații, vom interveni și sub altă formă decât doar verificând. Nu avem alt obiectiv prin aceste verificări decât să identificăm problemele existente și să lăsăm măsurile ce se impun. Îi rog pe colegii de la serviciile publice deconcentrate, altele decât cele care au fost verificate până acum, să-și pregătească tot ceea ce înseamnă documentație legată de modul de desfășurare a activității, pentru că, așa cum am spus, Corpul de Control își va continua activitatea”.