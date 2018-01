Gest rar al unui elev de 11 ani. A găsit un portofel plin cu bani și l-a predat poliției

Un elev în vârstă de 11 ani, al Școlii Generale „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu este demn de toată lauda prin gestul pe care l-a făcut. Băiețelul a găsit un portofel plin cu bani, card-uri și acte, în zona CAM. Copilul a luat portofelul și l-a adus dirigintelui său. Profesorii au anunțat poliția, după care proprietarul portofelului pierdut a fost găsit și a intrat posesia lui.

„Lucrurile astea sunt rare“

Băiatul se numește Gabriel Stan și este în clasa a V-a. Diriginta lui Gabriel, Nicoleta Șopandă, spune că astfel de gesturi sunt rare: „Venind spre școală a găsit un portofel în zona CAM . Când a ajuns la școală a venit direct la mine și m-a anunțat că a găsit un portofel și că nici nu l-a găsit. În el se aflau bani, buletin, carduri. Am mers la domnul director, care a anunțat poliția. Proprietarul și-a primit înapoi portofelul și a mulțumit copilului. Pentru un copil pentru 11 ani este o faptă foarte fru7moasă. A dovedit cinste. Se datorează părinților și, apoi, școlii. Demult nu am mai întâlnit o situație ca asta,. Încă avem copii crescuți bine și cu bun simț. Am 30 de ani învățământ și lucrurile astea sunt rare“.