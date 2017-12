Gorjul, județ de șoferi! Șeful de la Permise, examinator la proba de traseu

Numărul gorjenilor care vor să devină șoferi crește de la o zi la alta, iar lucrătorii de la Permise și Înmatriculări nu mai fac față. Pentru a examina cât mai mulți candidați zilnic, șeful Ștefan Țacu este dispus să renunțe la munca de birou și să treacă în dreapta celor care susțin proba de traseu. Înmatriculările de autovehicule se fac și ele pe bandă rulantă, mii de gorjeni fiind pe lista de așteptare.

Tot mai mulți gorjeni vor să devină șoferi, iar asta o simt cel mai bine angajații Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, care se văd nevoiți să facă programările pentru proba practică chiar și la câteva luni de la momentul în care candidatul a trecut de proba teoretică. Din lipsă de personal, Ștefan Țacu este dispus să revină la vechea activitate de examinator. „Se menține numărul de candidați care doresc susținerea examenului în vederea obținerii permisului de conducere. Programăm acum la sfârșitul lunii ianuarie, iar o parte dintre cei care au solicitat chiar în februarie. Mi-am propus ca începând cu 1 ianuarie 2018 să facem un efort pentru a mări numărul de candidați examinați zilnic, iar asta presupune ca inclusiv eu să îmi desfășor activitatea la proba practică. Zilnic, în județul Gorj, examinăm lunea și miercurea în jur de 40 de candidați, întrucât avem categoriile C, C+E și D, iar în celelalte zile din cursul săptămânii examinăm în jur de 60 de candidați. Începând cu 2018, vreau ca cel puțin lunile ianuarie și februarie, în care nu sunt concedii din partea lucrătorilor, aș dori să examinez în jur de 80 de candidați pe zi”, a declarat Ștefan Țacu.

De când a fost eliminată taxa de primă înmatriculare, numărul de mașini aduse în Gorj a explodat, iar documentele se obțin și ele tot cu programare și după o perioadă considerabilă de așteptare. „Din punct de vedere al înmatriculărilor, în județul Gorj au fost înmatriculate până în prezent in jur de 15.000 de autovehicule și se află în așteptare 3.480 de autovehicule. Pot să își înmatriculeze autovehiculele fără a solicita programare persoanele juridice, cei care sunt în situația pierderii certificatului sau a plăcuțelor de înmatriculare. De asemenea, toți cei care au solicitat înmatricularea înainte de data programată, am analizat toate solicitările și cu siguranță le-am dat curs, neexistând nici un fel de nemulțumire pe această linie de muncă”, am mai adăugat Ștefan Țacu, șeful de la Permise și Înmatriculări.