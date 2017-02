„Gustă natura”, afacerea care ar putea salva crescătorii de animale din Gorj!

800.000 de euro vrea să investească la Tismana un localnic plecat din Gorj în urmă cu două decenii. Ideea sa ar putea reprezenta salvarea crescătorilor de animale din zona Tismana, căci Constantin Bratiloveanu vrea să creeze aici un proiect extrem de important: „Proiectul Gustă natura nu va da naștere unei industrii producătoare, ci va da naștere unei colaborări între crescătorii de animale (…) în așa fel încât într-o perioadă de cinci ani, colaborarea noastră să fie cunoscută ca una dintre cele mai importante zone de producție bio din Europa!”, spune antreprenorul Constantin Bratiloveanu.

Primarul Marian Slivilescu a vorbit despre acest proiect (prezentat pe larg anul trecut de Impact în Gorj n.red.) și crede că dacă va fi pus în practică, va fi o adevărată binecuvântare pentru crescătorii de animale din localitatea pe care o conduce. Proiectul lui Constantin (Costi) Bratiloveanu se numește „Gustă natura”: „Din dragostea pentru natură, mediul înconjurător și mai ales din cea pentru oamenii mei de la Gorj, așa s-a născut Gustă natura. Proiectul Gustă natura nu va da naștere unei industrii producătoare, ci va da naștere unei colaborări între crescătorii de animale în anumite condiții, respectând ambientul. Tot ce mâncăm pleacă din pământ! (…) în așa fel încât într-o perioadă de cinci ani, colaborarea noastră să fie cunoscută ca una dintre cele mai importante zone de producție bio din Europa! Investind în teritoriu, putem realiza acest obiectiv ținând cont că putem transforma dealurile, râurile, pășunile și terenurile arabile în munți de aur, totul prin unitate și colaborare. Proiectul Gustă natura se bazează pe unitate și colaborare, pe nașterea unor raporturi oportune și de încredere profesională. Vreau să luptăm cu toții (cei din proiect) împotriva sărăciei!”, a spus, pentru Impact, antreprenorul Constantin Bratiloveanu.

Ce crede edilul de la Tismana despre acest proiect

Marian Slivilescu, edilul orașului Tismana, a aflat încă de anul trecut despre acest proiect: „Este o idee foarte bună, domnul Costi Bratiloveanu a editat chiar și o boșură, pe care a reușit să i-o înmâneze consilierului președintelui Iohannis. (…) Dânsul încearcă să atragă atenția asupra proiectului său, căci Gustă natura poate fi un lucru extrem de benefic pentru crescătorii de animale din Tismana și din satele învecinate. Dânsul nu va renunța la acest proiect. A luat legătura cu crescătorii de animale, au discutat, singura piedică este birocrația…ca la noi în România! Termenele pe care domnul Bratiloveanu le stabilise, au fost deja depășite. Dânsul zicea că în această primăvară va începe lucrul, însă birocrația îi dă dureri de cap. Îl admir pentru că nu renunță. Este încurajat, ar fi extraordinar pentru noi, va face un abator cu procesare, realizarea unor produse eco, valorificarea lor va fi pe piața vestică în Italia și Austria, dar și în România. Sperăm să devină realitate cât mai repede acest proiect”, a spus primarul Slivilescu.

Proiectul „Gustă natura” are ca scop realizarea unei ferme zootehnice pentru creșterea animalelor-bovine, ovine, porcine, a unui abator de sacrificare a animalelor, abator dotat conform normelor europene. De asemenea, se va crea o micro-fabrică pentru prelucrarea cărnii și prepararea unor produse tradiționale specifice Gorjului. Se dorește, de asemenea, realizarea acestor produse cu ingrediente naturale, fără folosirea conservanților chimici. „Preparatele din carne din Gustă natura vor fi promovate în spațiul Uniunii Europene. Vrem să realizăm excelența prin produsele noastre, să o punem pe masa consumatorului din UE, din România. (…) Pentru realizarea acestui proiect am constatat că orașul Tismana are resursele naturale necesare. Aici, adică în satul Celei, dețin 30 de mii de mp de teren. Doresc implementarea acestui proiect pentru a contribui atât eu, cât și colaboratorii mei, la dezvoltarea economiei zonei”, a declarat Constantin Bratiloveanu.