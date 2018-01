Klaus Iohannis, din nou la Târgu Jiu. Un eveniment cultural unic va fi organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Municipiul Târgu Jiu va găzdui în acest an unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale României. Sărbătorirea a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, ridicat de Constantin Brâncuși, va fi marcată printr-un eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Klaus Iohannis. Acțiunea face parte din programul cultural pregătit de Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru a marca așa cum se cuvine Centenarul Marii Uniri.

Târgujienii ar putea avea parte, în luna octombrie a acestui an, de un moment istoric, la fel ca cel din 28 octombrie 2016, când președintele României și premierul au vizitat pentru prima dată împreună municipiul Târgu Jiu. Potrivit unui comunicat de presă dat de Administrația Prezidențială, președintele României a acordat Înaltul Patronaj pentru un număr de cinci evenimente culturale care se vor desfășura în cursul anului 2018. Unul dintre ele este Conferința Internațională „Valoarea Universală Excepțională a Ansamblului Monumental «Calea Eroilor»”, conferință dedicată împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu. Evenimentul își propune cinstirea eroilor căzuți în Primul Război Mondial, precum și onorarea operei marelui sculptor român.

„Cea mai mare onoare”

Primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că organizarea acestui eveniment sub directa coordonare a președintelui Klaus Iohannis este cea mai mare onoare care i se putea face Târgu Jiului în anul Centenarului. „Sunt încântat de faptul că Președinția României a acordat înaltul patronaj pentru evenimentele de anul acesta, din luna octombrie, pentru acel simpozion denumit Valoarea Universală Excepțională a Ansamblului Monumental Calea Eroilor. Este un eveniment deosebit de important pentru noi, pentru Târgu Jiu, mai ales că este legat de cei 80 de ani de la inaugurarea ansamblului Brâncușian. După cum știți, președintele României își alege în fiecare an două-trei evenimente. Anul acest sunt cinci evenimente pe care le asigură sub patronajul Președinției României, iar unul dintre evenimente este legat de acest simpozion. Este îmbucurător, mai ales că orice eveniment organizat sub patronajul președintelui dă o valoare și o putere extraordinară acestui eveniment. Se va constitui o comisie care va analiza toate materialele și toți participanții de la acest simpozion. Este cea mai mare onoare pe care putea să ne-o facă președintele în acest an al Centenarului”, a declarat Marcel Romanescu.