Omul de afaceri care s-a mutat din SUA în Gorj a închis activitatea cu gogoși americane. A rămas cu un gust amar

Omul de afaceri Terry Lacrosse, din SUA, în vârstă de 62 de ani, a fost nevoit să renunțe la afacere cu gogoși americane pe care o deschisese în Târgu Jiu. Activitatea nu era profitabilă, iar omul de afaceri a fost nevoit să tragă obloanele, cu toate că investise o sumă considerabilă.

Terry Lacrosse a renunțat la viața din SUA și s-a mutat în urmă cu aproximativ doi ani în județul Gorj. A luat această decizie de neînțeles pentru prietenii lui, pentru că s-a îndrăgostit de locurile frumoase din județul nostru, dar și de oameni. Acesta deținea un motel în cel de-al doilea parc național ca mărime din SUA, pe care l-a vândut, iar o parte din bani a decis să-i investească într-o afacere cu gogoși. Terry producea și comercializa gogoși sub o franciză renumită din Europa, iar aluatul era adus din străinătate. Acesta deținea trei gogoșerii în municipiul Târgu Jiu și o unitate de producție. Investiția a fost una mare, de 150.000 de euro, pentru că toate spațiile erau dotate corespunzător. Până la urmă, Terry Lacrosse a decis să își închidă afacerea, pentru că aceasta nu era profitabilă. În locul gogoșeriei din Piața Centrală este acum un magazin de haine second-hand. „Nu a plecat din Gorj. Îi place aici și vrea să rămână în continuare. Își dorește să identifice o oportunitate de a investi“, a spus un apropiat al omului de afaceri american.

Acesta și-a achiziționat o motocicletă și colindă toate zonele Gorjului. El a povestit cum a ajuns să trăiască în județul Gorj: „Am avut tineri din România care au lucrat pe timpul verii, iar părinţii m-au invitat să vizitez ţara. Era extrasezon, nu aveam ce să fac şi am venit să vizitez judeţul Gorj şi România pentru două săptămâni. M-am îndrăgostit de oameni, de arhitectură şi de peisajele frumoase, şi cum nu era nimic să mă ţină acolo, pentru că nu am familie, m-am gândit că sunt norocos să încep o nouă viaţă. Am rămas uimit când am aflat că unele clădiri sunt atât de vechi încât atunci când au fost construite nu se descoperise America”.

Nemulțumit de birocrația din România

Americanul a rămas cu un gust amar după ce s-a confruntat cu celebra birocrație românească. Acesta spunea, la puțin timp, după ce a reușit să își deschidă afacerea că nu a întâlnit niciunde în lume o birocrație așa de greoaie, situație care i-a adus pierderi de 14.000 de euro. Americanul a avut probleme atunci când dorit să înmatriculeze o motocicletă pe care o cumpărase. A vrut să vrut să obţină numere roşii, dar o angajată de la agenţia de asigurări i-a spus că nu ştie dacă poate deţine o motocicletă şi să-i elibereze asigurarea, aşa că l-a trimis la şeful poliţiei pe care l-a cunoscut în acest fel. „Am constatat că tuturor le este frică să intre în belele şi încearcă să paseze responsabilitatea”, a mărturisit Terry.

Şi înmatricularea unei maşini a fost o experienţă neplăcută pentru american. „Pentru a înmatricula o maşină, am mers la toate ghişeele primăriei. A durat 3-4 zile. Aceasta este România, care este faimoasă în IT, atât în ceea ce priveşte specialiştii, cât şi în privinţa celor care fac lucruri mai puţin legale. Nu înţeleg de ce nu se găseşte o cale de unifica toate aceste birouri. Nu are niciun sens pentru mine”, a precizat Terry.