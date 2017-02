Operație în PREMIERĂ la Spitalul Bumbești-Jiu! Medicul Dițescu, erou pentru doi gorjeni și fiul lor

Bucurie mare în familia unui tânăr gorjean a cărui soție a adus pe lume un băiețel sănătos, după ce fusese sfătuită chiar să renunțe la sarcină din cauza bolii de care suferă. Tânăra mămică, diagnosticată din copilărie cu Sindromul Klippel-Trenaunay, a refuzat și a dus sarcina la capăt cu ajutorul medicului ginecolog Damian Dițescu de la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu. Înainte de a ajunge în grija medicului Dițescu, femeia, în vârstă de 22 de ani, a fost la diverse cabinete private din Târgu-Jiu și Timișoara. Aflând că suferă de Sindromul Klippel-Trenaunay, medicii nu au sfătuit-o să ducă sarcina la capăt și niciunul nu a vrut să își ia angajamentul că o va asista la naștere.

Când au ajuns la Bumbești-Jiu, la medicul Damian Dițescu, tânăra era în cea de a șaptea lună de sarcină. Știe din copilărie că suferă de Sindromul Klippel-Trenaunay și este sub tratament încă de atunci. În ciuda faptului că mulți au sfătuit-o să nu rămână însărcinată, gorjeanca a sperat tot timpul într-o minune, dorindu-și foarte mult un copil. Tânăra și soțul ei s-au bucurat enorm la aflarea veștii că fata a rămas însărcinată și au mers la medic. Din păcate, cum aflau despre afecțiunea mamei, ginecologii o sfătuiau să facă avort. În cea de-a șaptea lună de sarcină, gravida a fost pusă în fața unei situații de necrezut: medicii la care fusese nu au mai dorit să o primească, toți temându-se de ce era mai rău la naștere. De la cabinete private din Timișoara și Târgu-Jiu, vizite și la medicul cardiolog, căci Sindromul este caracterizat de prezența unor malformații arterio-venoase și hemangioame, tânăra l-a întâlnit pe ginecologul Damian Dițescu, care a devenit eroul său! Analizând cazul, medicul a acceptat rapid să o ia sub observație pe gravidă și a început să se documenteze despre sindrom.

Foarte puține gravide cu această boală

Căutând informații despre acest sindrom la femeia însărcinată, medicul Damian Dițescu a observat că nu este descris în tratatele de obstretică-ginecologie ale autorilor români. Sarcina a trebuit urmărită în evoluție și de un cardiolog, căci din punct de vedere morfo-clinic, gravida prezintă malformații arterio-venoase cu anastomoze, precum și hemangioame în orice parte a corpului, dar mai frecvent la membrele superioare sau inferioare. La gorjeancă, Sindromul Klippel-Trenaunay i-a afectat un picior, care este vizibil umflat, mărindu-și volumul osul și mușchiul. Sarcina a evoluat bine, iar sub atenta observație a medicului Dițescu nu au apărut probleme. La sfârșitul săptămânii trecute, fata a născut prin cezariană un băiețel în greutate de 2,8 kg, spre imensa bucurie a celor din familie (soțul gravidei și celelalte rude fiind pe holurile spitalului în timpul operației de cezariană n.red.). Tânăra mămică și fiul său vor rămâne sub observația medicului Dițescu. „A fost un caz deosebit cu risc pentru mamă și făt, un caz care nu a mai fost menționat în literatura de specialitate din România. A fost o provocare pentru mine și medicina românească. Pacienta a ajuns la mine după ce a fost refuzată de medici și din sistemul de stat și de la cabinete private. Gravida prezenta tromboflebite pe piciorul afectat. (…) Evoluția sarcinii a fost sub control. A fost nevoie și de consult cardiologic pentru că afecțiunea favorizează apariția trombozelor vasculare. (…) Ea a fost diagnosticată când avea șapte ani. Cazul este foarte rar, am prelevat sânge de la bebeluș pentru analize și l-am trimis la Catedra de Genetică de la UMF Craiova în vederea studiilor. Am găsit informații despre acest sindrom la o gravidă în literatura de specialitate în limba engleză”, a declarat medicul Damian Dițescu. De la 7 ani, gorjeanca se află sub tratament pentru a ține sub control afecțiunea. Va lua acest tratament toată viața, chiar și pe perioada cât va alăpta. Cei doi soți își mai doresc un copil!

Ce înseamnă acest sindrom

Sindromul Klippel-Trenaunay este o anomalie congenitală rară cu manifestări variabile. Se manifestă prin malformații ale vaselor sangvine mici și hipertrofia țesutului osos și moale. Se descriu rar sarcini la femeile cu acest sindrom. Dacă apare o sarcină, aceasta de regulă afectează fătul. Complicațiile unei sarcini cu sindrom Klippel-Trenaunay includ sângerări, tulburări de coagulare, tromboembolie sau dureri. Evoluția unei sarcini în condițiile prezenței sindromului Klippel-Trenaunay este variabilă, în funcție de severitatea bolii. Dar o sarcină poate accentua severitatea sindromului Klippel-Trenaunay. (…) În timpul sarcinii este obligatorie monitorizarea atentă a coagulării la gravidă. Înainte de naștere se recomandă un examen de rezonanță magnetică nucleară, pentru a depista la mamă eventuale modificări ale vaselor de sânge de pe lângă coloana vertebrală sau din pelvis, care ar putea afecta anestezia la naștere sau operația cezariană, potrivit site-ului http://www.csid.ro/.