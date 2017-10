Peste o mie de CV-uri depuse pentru Fabrica de volane din Rovinari. Când au loc interviurile

Fabrica de volane din Rovinari își va deschide curând porțile, au anunțat autoritățile locale din oraș. Toate persoanele care și-au depus CV-ul sunt așteptate la sediul fabricii, în strada Cireșului (fosta Cantina UACC, la parter), pentru că miercuri și joi vor avea loc interviurile. „Este un lucru foarte bun și mă bucur că am putut să aduc un investitor de felul acesta în Rovinari”, a spus Simona Rădoi, persoana care a facilitat venirea firmei Moveos la Rovinari.

Rovinărenii și nu numai care şi-au depus CV-ul pentru un loc de muncă la fabrica de volane din Rovinari sunt aşteptaţi la selecţia de personal ce va fi organizată săptămâna viitoare. Autorităţile locale din Rovinari, alături de Simona Rădoi, persoana care a fost liantul între reprezentanții Fabricii moveos Brașov și localitățile locale, au anunţat că procesul de recrutare are loc la sediul fabricii de producţie, din strada Cireşului, fosta Cantină UACC, la parter. Cei care vor să se angajeze și au depus CV-urile trebuie să vină în zilele de miercuri, 18 octombrie, orele 12:00, şi joi, 19 octombrie, orele 09:00 pentru interviu. Fabrica de volane este o investiţie a Grupului Moveos de la Braşov.

Inițial se discută despre 200 de locuri de muncă, proporția fiind 30% bărbați și 70% femei. În total, au fost depuse peste o mie de CV-uri, dovadă că oamenii din zona Rovinariului și a comunelor limitrofe își doresc un loc de muncă. „Nu sunt consilier local, nu dețin o funcție în Primăria Rovinari, dar am reușit să aduc acest investitor important la noi în oraș. Prin intermediul unui cunoscut, am intrat în legătură cu reprezentanții Grupului Moveos, dânșii căutau un spațiu în Târgu-Jiu sau Turceni pentru o fabrică de volane. Eu le-am propus să vină în Rovinari. Și au venit! Mă ocup de recrutare. Satisfacția mea sufletească este că am reușit să aduc aici un investitor, căci orice loc de muncă este binevenit la noi în zonă. Oamenii își doresc să muncească! Miercuri vom afla exact detaliile ultimele legate de investiție, cât linii de producție vor avea. Am vizitat și fabrica de volane din Lugoj, nu este ușor să muncești, dar trebuie să îți dorești să îți faci treaba. Este vorba și despre munca în echipă, standarde ale calității. Este o investiție importantă pentru Rovinari. Am avut și sprijinul autorităților locale”, a declarat Simona Rădoi, omul care a intermediat deschiderea noii fabrici.