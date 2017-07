Plantația de mur bio deținută de un preot din Gorj. „Fără dragoste nu poate exista nimic”

Adrian Porei este preot paroh la Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu. Alături de familia sa, acesta a reușit să înființeze o plantație de mur în satul Vălari, din comuna Stănești, pe un teren moștenit. Este primul an în care părintele începe să simtă roadele muncii sale din ultimii ani. Murele sunt bio și sunt livrate direct la domiciliul doritorilor.

Totul a început în urmă cu cinci ani, când soții Porei se aflau în concediu la Băile Govora. „În urmă cu trei ani, am fost într-o stațiune și, pentru că ne plictiseam puțin, am ajuns cu soția într-o plantație, și ne-am «îmbolnăvit» în sensul pozitiv, pentru că murele erau coapte și am prins drag de ele. Ne-am oprit asupra unui soi pe care l-am văzut. Este important să vezi fructul înainte. A fost mult de muncă, pentru că terenul se află într-o zonă de munte și era plin cu rădăcini, astfel că a fost nevoie să fie scarificat, dar ne ajută clima, pentru că e puțin mai umedă, iar plantele s-au adaptat foarte bine la această zonă”, ne povestește părintele Adrian Porei.

Pasiunea pentru agricultură, moștenită de la tatăl său

A achiziționat, la început, peste 300 de plante, iar plantația a început să capete contur. „Pentru început am achiziționat 350 de plante, după care, în anul următor am cumpărat țeavă și, cu ajutorul familie, am reușit să realizăm plantație, ne spune Adrian Porei. Acesta ne mărturisește că îl moștenește pe tată său care a fost inginer agronom: „Eu mă ocup mai mult de plantație. Îmi place. Cred că-l moștenesc pe tatăl meu care a fost inginer agronom. Cred că de la el am pasiunea aceasta”.

„Nu este ușor, dar este frumos”

Murele s-au copt și sunt gata de cules. În aceste zile, Adrian Porei și-a chemat rudele și prietenii, pentru a-l ajuta la culesul roadelor. „Este prima producție, pentru că anul trecut, chiar în perioada de coacere, a fost o bătut grindina cumplit și am rămas fără nimic. În acest fel, am înțeles că o cultură fără să-i dai tot ce-i trebuie nu are rost. Atunci, am cumpărat plasă din Italia și am făcut acest sistem antigrindină cu forțe proprii. Investiția a meritat pentru că și în acest an a căzut grindina”, precizează Adrian Porei. Pușa Tomescu ne-a spus că se culege foarte ușor: „Este plăcut să culegi murele, pentru că este umbră și este foarte ușor. Sunt niște fructe mari și frumoase”.

Dragostea, ingredientul care nu trebuie să lipsească

Fără dragoste față de plante și natură nu se poate face nimic. „O plantație fără apă și gunoi de grajd, protecție împotriva intemperiilor, și dragoste nu poate exista, pentru că există o anumită comunicare între cel care îngrijește o plantație și planta în sine. Nu folosim nimic chimic, ci doar gunoi de grad, pricepere, apă și ajutor divin”, consideră părintele Porei.

Murele sunt livrate la domiciliu

Murele sunt vândute la domiciliu de către membrii familiei, cu ajutorul rețelelor de socializare: „Livrăm și la domiciliu. Avem o pagină de Facebook unde primi comenzi. În acest mod am reușit să ne vindem toată marfa. Facebook-ul este o metodă mai ieftină. Am vândut la rude, la cunoștințe și încercăm să vindem și la retaileri, dar ei dau oferă un preț mai mic. Cred că ar trebui să plătească și munca omului”.

Comercianții pun adaos dublu

Comercianții pun, de obicei, un adaos dublu și câștigă, astfel, la fel ca producătorul. „Este puțin mai greu cu comercializarea. Cei din piețe sau târguri încearcă să cumpere marfa cât mai ieftin, iar noi dorim să obținem un preț corect, dar ei vor să câștige dublu decât cel care produce. Noi investim foarte mult, iar un comerciant de pe piață investește într-un cântar și imediat vrea să câștige dublu. Cred că trebuie să țină cont și de munca noastră”, precizează Adrian Porei. Producția de mure estimată pentru acest an este de trei tone.