Romii ies în stradă pentru coleusul din Târgu Jiu! Liderul Nelu Pavel, acuzat că face jocul unor partide politice

Romii din Târgu Jiu ies astăzi în stradă. Reprezentanții acestora spun că oamenii vor ca târgul de haine vechi din zona de nord a orașului să funcționeze în continuare și cer să li se facă acte de proprietate pentru a-și plăti în sfârșit taxele și impozitele. Protestul romilor a fost asociat însă cu interesele politice, iar liderul Nelu Pavel este acuzat că face jocul unor partide politice în scandalul iscat la nivelul Consiliului Local Târgu Jiu între PNL și PSD.

Peste 500 de romi sunt așteptați să protesteze astăzi în centrul municipiului Târgu Jiu sub pretextul că vor acte de proprietate pentru a deveni contribuabili model la bugetul local. Deși acțiunea este organizată chiar de un consilier județean al PSD, care este și lider al rromilor din Târgu Jiu, acesta se jură că protestul nu are nicio implicare politică, așa cum susțin liberalii gorjeni, care spun, că, de fapt, mitingul se îndreaptă chiar împotriva primarului Marcel Romanescu.

„Îmi dau cuvântul de om”

„Oamenii au vrut în ultima perioadă să iasă în stradă, neautorizat, au vrut să blocheze străzile. Le-am spus că nu au voie să facă așa ceva, că încalcă legea. Atunci, noi am făcut demersurile să facem un miting autorizat. Încercăm să mediem. Noi asta am făcut de 25 de ani, nu am făcut jocul la nicio organizație. Am văzut că sunt acuzații că facem jocul PSD-ului, partidelor de stânga, de dreapta. Nu. E problema cu titlurile de proprietate, că tot se discută că nu plătesc taxele și impozitele. Cu Coleusul știți destul de bine că este o sursă de venit pentru sute de oameni. Dacă vând acolo 50-100 de persoane, mai au în spate încă 400-500 de persoane care își câștigă existența din comercializarea hainelor vechi. Îmi dau cuvântul de om că nu este implicată nicio organizație politică și nu fac jocul la nicio organizație politică, pentru că noi ne adresăm și Guvernului și Consiliului Județean și Consiliului Local”, spune Nelu Pavel, liderul romilor.

„Nu ne dorim să avem conflicte”

Protestul este programat să înceapă la ora 14:00 cu un marș ce pornește din cartierul Obreja. Edilii din Târgu Jiu spun că nemulțumirile rromilor vor fi transmise prefectului, iar ei nu au făcut altceva decât să autorizeze acțiunea. „S-a întrunit comisia pentru ordine publică, deoarece am primit o solicitare din partea a două asociații de rromi din Târgu Jiu care au solicitat pentru vineri, 29 septembrie, organizarea unui marș și o pichetare a prefecturii Gorj pentru revendicări privind modul de abordare a unor teme pe care cele două asociații le vor ridica prefectului județului Gorj și delegaților din Prefectură. Nu ne dorim să avem conflicte sau să degenereze în situații neplăcute”, a declarat viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu.

„Acțiuni politice ale PSD”

Reacția liberalilor gorjeni a venit imediat prin vocea președintelui Dan Vîlceanu, care spune că cel vizat de acțiunile romilor este, de fapt, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu. „Domnul Nelu Pavel este ce? Consilier județean din partea PSD! Ce surpriză! Eu cred că și episodul ăsta face parte din acțiunile politice pe care PSD le face pentru a încerca să discrediteze acțiunile primarului din Târgu Jiu și pentru a-l bloca din a-și pune în practică programul electoral. Practic, peste trei ani să vii să spui – uite, n-ai făcut nimic din ce ai promis. Asta încearcă de fapt”, a declarat președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu.