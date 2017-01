Severus Militaru a murit răpus de o boală la plămâni

Severus Militaru s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani. Fostul deputat suferea de insuficiență pulmonară severă, iar în ultima perioada starea sa de sănătate se agravase, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Marius Nasta din București. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Militaru era președintele organizației PNL Motru și era angajat ca inginer în cadrul CE Oltenia. Acesta ar fi împlinit 46 de ani în luna noiembrie. În perioada 2008 -2012, Severus Militaru a fost deputat de Gorj. Se descria ca fiind un om dedicat carierei sale, dar și oamenilor, însă nu și-a neglijat familia. Acesta a lăsat în urmă doi copii. Deși s-a născut în Prahova, Severus Militaru spunea mereu că se simte gorjean, mai ales că şi-a petrecut copilăria la Motru, după cum a scris și pe blogul său.

Dedicat muncii sindicale

Primul loc de muncă al lui Severus Militaru a fost la Cariera Roşiuţa, ca lăcătuş mecanic. Acest lucru se întâmpla în anul 1995, imediat după ce a terminat facultatea. De menţionat faptul că a lucrat timp de câteva săptămâni, în Serbia, imediat după terminarea liceului. Deşi era absolvent de studii superioare, Militaru a lucrat ca lăcătuş-mecanic mai mult timp. Apoi a ocupat timp de doi ani, până în 1997 postul de inginer debutant la cariera Roşiuţa. Alţi doi ani, până în 1999 a coordonat formaţia de revizii mecanice săptămânale. A ocupat apoi funcţia de inginer tehnolog, iar din 2001 până în 2003 a fost şef adjunct Complex Excavare Transport Haldare. Din 2003 se ocupă exclusiv de munca sindicală, fiind preşedintele de sindicat al Carierei Roşiuţa. Severus Militaru spune că munca de sindicalist i-a oferit satisfacţii pe care altă meserie nu i le putea oferi, deoarece a reuşit să facă mult bine celor din jur. “Mi-am dedicat ultimii ani din viaţă muncii sindicale, înainte de a fi ales ca deputat în Parlamentul Romaniei, luptând pentru respectarea drepturilor minerilor de la Cariera Roşiuţa, dar şi pentru o salarizare decentă a acestora. Cariera Roşiuţa a fost primul şi singurul loc unde am lucrat, începând cu funcţia de lăcătuş mecanic, deşi terminasem facultatea…”, susţinea Severus Militaru pe blogul personal.

În politică a ajuns în anul 2000, când s-a încris pe atunci în Partidul Democrat Liberal.

“Am pierdut un om bun”

Dan Vîlceanu, colegul de partid al lui Severus Militaru şi-a exprimat mesajul de regret după aflarea tristei veşti. “Am pierdut un prieten, am pierdut un coleg, am pierdut un om bun! Am fost alături de el și am sperat ca medicii să acționeze înaintea bolii. Nu au putut. Va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna! Dumnezeu să te odihnească, Sever!”, a scris Dan Vîlceanu pe pagina de facebook.