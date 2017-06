Un doctor-comisar de poliție a expus la Muzeul Județean Gorj

Lucrările artistului craiovean Marius Turaiche au fost expuse vineri, 23 iunie, la Muzeul Județean Gorj, vernisajul expoziției având loc la ora 17:00. Doctorul Turaiche este licenţiat în Filosofie-Sociologie, doctor în ştiinţe medicale – în prezent medic și fost comisar-șef de poliție –, dar și absolvent de studii în domeniul artei plastice. Pictorul Marius Turaiche are o bogată activitate artistică, având zeci de expoziții personale foarte apreciate de critici.

Marius Turaiche are la activ peste 40 de expoziţii personale pe care artistul a reuşit să le organizeze, iar tablouri pictate de el se găsesc colecţii particulare din Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Franţa, Japonia, Danemarca, Norvegia sau Elveţia. Pictează cu aceeași pasiune și pricepere peisaje ale naturii, portrete sau instantanee de viaţă, iar operele sale sunt bine primite de critici. La vernisajul expoziției artistului craiovean au participat Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Vasile Fuiorea președintele UAP Gorj, reprezentanți ai Muzeului Județean Gorj, ai Asociaţiei pentru Cultură, Sport şi Reprezentare a Poliţiştilor de Pretutindeni și alte oficialități. Aflat la cea de a doua expoziție organizată la Târgu-Jiu, Marius Turaiche s-a declarat foarte mulțumit de felul cum au fost „primite” operele sale.

„În 1990 m-am angajat în Ministerul de Interne, am fost medic la Jandarmi, apoi la Poliție. Sunt din Craiova, dar am lucrat și în Mehedinți. Am făcut Liceul de Arte Plastice din Craiova, am câștigat mai multe premii de-a lungul anilor. Am pictat la patru biserici, știind tehnica picturii murale, am ajuns medic, apoi am făcut și Sociologia. Prin 1990, am fost recomandat să fiu medic militar la Jandarmi, sunt medic primar boli interne, am dat și doctoratul. Tot timpul în căutare de nou, atât în medicină, cât și în artă. Am la activ câteva cărți. (…) Eram student la Medicină și am avut o mare expoziție la Muzeul din Craiova, cu portrete de domnitori, compoziții istorice, am făcut și grafică, iar ca tematică abordez peisajele, natură statică, natură moartă. Am avut norocul în viața mea să cunosc mari personalități ale culturii românești: Marian Sorescu-l-am și tratat, Fănuș Neagu mi-a vernisat o expoziție, Grigore Vieru etc. Ultima expoziție am avut-o în luna aprilie, la Craiova. Apoi, am luat legătura cu domnii Alin Fuiorea și Ionuț Pigui, oameni deosebiți, și am venit cu tablourile la Târgu-Jiu. Pe 15 august doresc să fac o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, sper să mi se aprobe. Tematica va fi 80% Brâncuși. Vor fi și tablouri despre Tudor Vladimirescu. (…) Am vândut și în străinătate. Acum sunt la pensie din Poliție și profesez la Spitalul Nr. 1 din Craiova, la cabinet, dar reușesc să îmi împart timpul. Niciodată nu am practicat alte pasiuni, m-am dedicat studiului, picturii”, a spus pictorul Marius Turaiche din Craiova. „Operele sale ne aduc aminte de marele Țuculescu. Școala craioveană pe care am absolvit-o amândoi a scos o pleiadă de artiști. Practică două genuri ale picturii: peisaj și natură statică.

Forță și sensibilitate arată tablourile sale, nuanțe cromatice puternice. Îl felicit că ne-a adus pictură de calitate!”, a afirmat Vasile Fuiorea de la UAP Gorj. „Vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-o faceți, venind la Târgu-Jiu. Sunt sigur că în tablourile dvs. Sunt și clădiri și peisaje pe care craiovenii le văd doar în ele, la fel cum s-a întâmplat și la noi, unele clădiri au dispărut. Vă așteptăm în august la Târgu-Jiu, aveți aici posibilitatea să faceți lucruri frumoase cu domnul Fuiorea. Luna august va fi a culturii la Târgu-Jiu (…)”, a spus Adrian Tudor.