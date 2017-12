Vine Crăciunul și la gorjenii din centrele DGASPC! Meniu de sărbătoare, porci sacrificați și multe cadouri

Pe parcursul lunii decembrie, în centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sunt organizate mai multe evenimente specifice perioadei sărbătorilor de iarnă.

Astfel, s-a stabilit ca în fiecare complex de servicii să se sacrifice câte un porc de Crăciun, în diferite zile. În total, vor fi sacrificați aproximativ 10 porci, la centrele din Suseni, Târgu-Cărbunești, Novaci, Târgu-Jiu, Dobrița. De asemenea, au fost programate serbări de Crăciun, după cum urmează: 14 decembrie – C.S.A.P.R. Târgu-Jiu; 18 decembrie – C.R.R. Târgu-Cărbunești; 21 decembrie – C.S.C.C.H. Târgu-Jiu și C.S.C.C.D. Târgu-Cărbunești și Novaci; C.R.N.N.A. ”Bâlteni” și C.Î.A. Dobrița – 21 decembrie – program artistic de colinde. Serbările cuprind programe artistice susținute de beneficiari ai centrelor, aceștia prezentând colinde, cântece specifice sărbătorilor de iarnă, precum și poezii. „Se împodobesc brazi de Crăciun la toate centrele subordonate Direcției, locațiile fiind decorate corespunzător. De asemenea, în prag de sărbători, beneficiarii au primit și vor primi cadouri de la sponsori și de la oameni cu suflet mare”, a spus Laurențiu Diaconescu, directorul DGASPC Gorj.

În plus, pentru masa de Crăciun și cea de Anul Nou, meniul beneficiarilor va fi compus și din preparate tradiționale. Tot în această perioadă, vor fi organizate expoziții cu lucrări realizate de beneficiari, programe de recreere în aer liber: vizitarea Parcului Central și a centrului municipiului Târgu-Jiu, decorate cu ornamente specifice sărbătorilor de iarnă. Chiar pe 25 decembrie, beneficiarii C.S.C.C.D. Târgu-Jiu vor participa la slujba religioasă de Crăciun. „Ne-am străduit să creăm, în fiecare centru, o atmosferă cât mai asemănătoare cu cea a mediului familial. Am încercat și considerăm că am și reușit să aducem spiritul Crăciunului în sufletele beneficiarilor noștri, astfel încât aceștia să nu resimtă lipsa familiei și a celor dragi”, a mai spus Laurențiu Diaconescu.