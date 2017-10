Boza, atac dur la cel mai mare sindicat: „Vocea lui SMEO nu este în totalitate vocea lui SMEO”. Ce replică îi dă Căldărușe

Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a lansat un atac dur la conducerea Sindicatului Mine Energie (SMEO), cu care se află în conflict. Boza susține că în spatele disensiunilor cu cel mai mare sindicat din CEO se află alte persoane, făcând o aluzie la fosta conducere a Complexului care a susținut înființarea acestei organizații sindicale: „Această disensiune dintre mine și conducerea SMEO vine din faptul că nu avem o comunicare corectă. Domnul președinte Căldărușe vine la mine o dată la două zile, dar nu am stat niciodată bărbătește la masă și să răspund întrebărilor dânsului, să-i povestesc ce am de gând să facem. Nu același lucru pot să spun despre Federația Națională Mine Energie cu care discut tot la fel de des, dar de câte ori reprezentanții sindicatului au venit la mine mi-au cerut date și planuri. Este o relație corectă. Nu pot fi acuzat că am o relație mai bună cu FNME, decât o am cu cealaltă organizație. Această problemă de comunicare există doar în privința relației cu SMEO. Nu vreau să arunc cu vorbe grele, dar poate că va veni momentul în care o să vorbesc. Știu foarte multe lucruri. Vocea lui SMEO nu este în totalitate vocea lui SMEO. Sunt și alte voci în spate. (…) Eu am fost corect cu toate sindicatele. (….) Poate că trebuie să ne dea de gândit de ce din patru mari federații doar un singur sindicat ar avea ceva de spus“, a spus managerul Boza la un post local de televiziune.

Căldărușe „Sunt curios să văd dacă ministrul face trafic de influență”

Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie (SMEO), spune că Boza încearcă să ocolească întrebările pe care i le-a adresat în ultima perioadă care privesc posibile încălcări ale legii: „În ultima perioadă, am adus o serie de acuze legate de posibile ilegalități care se petrec în interiorul CEO. Aș fi vrut din partea domnului Boza să spună dacă este sau nu adevărat. Dacă dumnealui se pricepe la fotbal și vine cu fente de genul acesta, este problema dumnealui. La ora actuală conduce una dintre cele mai mari companii ale statului român și că una dintre probleme ar fi să răspundă la întrebările pe care le-am lansat. Nu sunt prieten cu domnul director Boza. Eu reprezint un sindicat. L-am întrebat dacă este adevărat că au fost urcate anumite lucrări pe SEAP și, apoi, au fost «coborâte», dacă este adevărat că există anumite contracte la care prețul s-a modificat substanțial în detrimentul Complexului Energetic Oltenia. Dacă e adevărat că a angajat o domnișoară, la presiunile ministrului, așa cum s-ar fi pronunțat. Sunt curios să văd dacă ministrul face trafic de influență pentru angajări în cadrul Complexului Energetic. Este o nouă angajare făcută în urmă cu câteva săptămâni. Să angajeze, dar să rezolve și problemele sociale, pentru că sunt atâția salariați sau salariate, soți sau soții a celor care au lucrat în cadrul CEO și au decedat, care nu au fost angajați până la ora actuală“.