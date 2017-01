Boza va reevalua planul de disponibilizări

Directorul general al CEO, Sorin Boza, a declarat în cadrul unei emisiuni că va reevalua planul de disponibilizări existent, care prevede ca mii de oameni să plece acasă. Boza a spus că a discutat despre acest lucru cu membrii Consiliului de Supraveghere.

“Acest plan de restructurare a fost agreat cu cei doi acţionari ai Complexului în martie – aprilie, anul trecut, şi s- a stabilit un număr de disponibilizări pe an. Anul trecut s-au făcut o parte. Din 2000 au fost 802. Ceea ce vă spun acum este că aş vrea totuşi să discut la nivel de CS, de acţionari, să încercăm să revizuim acest plan. Nu ştiu bazele creării planului de anul trecut. Când am venit aici şi am văzut acest plan, am întrebat cum a apărut cifra asta, de ce nu a apărut 1970 sau 1950. Ceea ce vă promit este că am discutat cu colegii din CS, în perioada imediat următoare vom reevalua această

situaţie, dar restructurările nu încep mâine, dacă va fi necesar. Vor începe în momentul în care vom să evalua situaţia. Vom încerca să vedem locurile de muncă care nu vor fi afectate de acest proces. Se poate restructurare, fără disponibilizare. Noua organigramă va

apărea cu omul potrivit la locul potrivit”, a declarat Sorin Boza.

Boza spune că va reevalua şi cheltuielile care se fac.

„Au fost multe cheltuieli care au fost făcute în această companie

şi ar trebui să le luăm la mână să vedem care ar trebui să se

facă şi care nu ar trebui să se facă. Toate aceste reevaluări vor fi

făcute în perioada imediat următoare”, a precizat Sorin Boza.