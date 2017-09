Căldărușe, foc și pară după dublarea indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere. Cere salarii mai mari chiar din acest an

Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), este foc și pară după ce a aflat că membrii Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia de o indemnizație dublă pentru că unitatea își va îndeplini, la sfârșitul acestui an, 100% obiectivele propuse. Liderul de sindicat spune că salariații care au cel mai mare merit în obținerea acestor rezultate nu vor fi răsplătiți cu nimic. Căldărușe cere, astfel, creșterea salariilor chiar din acest an și îi va trimite o scrisoare ministrului Energiei: „Acei domni și doamne din Consiliul de Supraveghere vor primi în loc de peste 90 de milioane aproximativ 190 de milioane de lei (n.r. – vechi). Unde este anormalitatea dacă fiecare salariat al Complexului Energetic Oltenia ar beneficia de un plus în salariul de bază al fiecăruia. Într-o parte se fac niște contracte extraordinare, iar în cazul salariaților simpli nu se întâmplă acest lucru. O să solicităm și noi Directoratului Consiliului de Supraveghere, Adunării Generale a Acționarilor și, până la urmă, Ministerului Energiei, să găsească soluțiile legale astfel încât toți salariații Complexului Energetic Oltenia să beneficieze în acest an de creșteri salariale”.

Salariații sunt nemulțumiți

Gabriel Căldărușe precizează că starea de nemulțumire a salariaților este ridicată: „Starea de nemulțumire a salariaților generată de lipsa veniturilor sau de venituri necorespunzătoare comparativ cu munca depusă și rezultatele pe care le are la ora actuală Complexul Energetic Oltenia. Dacă în urmă cu câțiva ani, salariații din CEO aveau cele mai mari venituri salariale din Gorj, la ora actuală suntem pe locul patru în Gorj. Minerii și energeticienii au demnitate. Nu cerem decât ca o parte din rezultatele economice ale acestei companii să meargă și către salariații acestei companii“.