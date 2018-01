Planurile lui Sorin Boza pentru creșterea salariilor la CEO! „2018 este an greu, dar avem o perioadă propice să facem bani”

Anul 2018 se anunță unul destul de greu pentru Complexul Energetic Oltenia. Afirmația îi aparține chiar managerului Sorin Boza, care spune că doar costurile cu certificatele de CO2 se ridică la 500 de milioane de lei, iar compania are în continuare probleme cu fronturile de lucru. Veste bună este, potrivit lui Boza, că economia românească are în continuare mare nevoie de energia produsă la Gorj, iar Complexul traversează o perioadă propice pentru a face bani.

Sorin Boza, managerul CE Oltenia, a făcut o scurtă previziune a anului ce tocmai a început, iar, potrivit estimărilor, 2018 va pune compania în fața unor noi provocări. Situația dificilă este amplificată și de amorțeala politicienilor, care se mișcă cu viteza melcului atunci când vine vorba de a sprijini Complexul. Spre exemplu, spune Boza, nu mai puțin de opt excavatoare sunt blocate din cauza litigiilor privind exproprierile. „Sunt în continuare probleme cu exproprierile, cu fronturile de lucru, dar sper ca la 1 martie să deblocăm Roșia și la 1 aprilie să deblocăm Jilțul. Poate cele mai mari probleme sunt la legea fondului forestier, unde suntem blocați cu opt excavatoare. Am colegi care sunt zilnic la Ministerul Apelor și Pădurilor ca să deblocăm acest lucru. Așteptăm noul ministru, să vedem noua echipă și să o luăm de la capăt. Am discutat și cu domnii senatori Cârciumaru și Iriza, ne susțin și sper ca într-o lună-două să se rezolve. Ca să facem cele 22,5 milioane de tone de cărbune cât ne-am propus anul acesta, aceste probleme trebuie rezolvate. 2018 va fi un an greu. Numai din creșterea prețului la certificatele de CO2 plătim 500 de milioane de lei”, a declarat Sorin Boza.

„Îmi doresc să cresc salariile”

Șeful CEO nu a ocolit nici subiectul majorărilor salariale. Boza nu spune, însă, dacă revendicările sindicaliștilor, privind o majorare a lefurilor cu 10 procente va fi posibilă în 2018. Cert este că în acest moment compania trece printr-o perioadă bună, care trebuie fructificată la maximum. „CEO merge astăzi cu nouă din 11 grupuri, deci nevoie este de energie. Dacă noi ne dorim bani, trebuie să facem bani. Perioada aceasta este una propice pentru noi să facem bani. Și eu îmi doresc să cresc salariile, nu am niciun target personal ca să nu cresc salariile, Doamne-ferește. Știu că venim din spate cu un pietroi, că în ultimii patru ani nu s-a făcut nimic. Am demonstrat anul acesta că am făcut un pas. Am crescut salariile anul acesta la 3.810 oameni din CEO, din 13.300. Nu aș vrea să discut dacă este posibilă sau nu creșterea de 10% pe care o solicită sindicatele. Trebuie să analizăm clar ce ne dorim de la această companie, dacă vom avea banii necesari putem să dăm și 5% și 8%, dar vedem exact ce înseamnă în bugetul anului 2018 acest 10%. Se va face și anul acesta un pas pe care îl adăugăm la ce am făcut deja. Important este că va fi un pas înainte, nu un pas înapoi”, a mai adăugat managerul Complexului Energetic Oltenia.

Sorin Boza nu a comentat deocamdată despre subiectul echipei Pandurii, motivând că CEO nu are în acest moment un buget aprobat pentru anul 2018.