Profit de peste 300 milioane de lei la CEO

Rezultatele economice ale Complexului Energetic Oltenia (CEO) arată că profitul care va fi realizat în anul 2017 va depăși 300 milioane de lei noi. „Profitul la 11 luni este de aproape 300 milioane de lei RON brut. Așteptăm și închiderea lunii decembrie și la jumătatea lunii decembrie să avem rezultatele provizorii pe anul 2017. Este important că cifra afaceri pe primele 11 luni a crescut cu 600 milioane de lei”, a precizat Sorinel Boza, managerul CEO.

Reușitele din anul 2017

Sorinel Boza spune că și-a îndeplinit principalele obiective pe anul 2017, cea mai importantă fiind siguranța energetică națională: „A fost un an bun, în care s-a muncit mult și în care s-a realizat ceea ce ne-am propus: am contribuit semnificativ la siguranța sistemului energetic național pentru a trece vârful de iarnă, am reușit să negociem un act adițional al Contractul Colectiv de Muncă și este primul an în care Complexul nu înregistrează pierderi, să achităm la termen ratele scadente pentru împrumuturile contractate în vederea realizării de investiții”.

CEO a trecut în categoria de performanță financiară A

Complexul Energetic Oltenia a trecut de la categoria de performanță financiară D în categoria de performanță financiară A. „Ca urmare a îmbunătățirii performanței financiare a CE Oltenia s-au creat premisele diminuării costurilor de finanțare bancară atât pentru portofoliul de credite existent, cât și pentru eventuale noi împrumuturi, cu efect benefic în rezultatul financiar al companiei. În 2017, cheltuielile companiei aferente creditelor accesate anterior pentru proiectele de mediu implementate se ridică la valoarea de cca. 370 milioane lei”, se arată într-un comunicat de presă.

O producție de 15 terawați

Obiectivele pentru anul viitor sunt o producție de lignit de 22,2 milioane de tone și una de energie de minimum 15 terawați. „Este important să atragem finanțare din Planul Național de Investiții pentru blocul energetic 4 Rovinari și 7 Ișalnița“, a mai precizat managerul CEO. Un alt obiectiv este extinderea carierelor Roșia, Tismana I și II cu 24 de hectare.