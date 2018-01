Scandal la negocierile din CEO

Prima întâlnire dintre sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia, pentru negocierea contractului pe anul în curs, s-a desfășurat cu scandal. Reprezentanții angajaților s-au ciondănit între ei, contestându-se reciproc. Membrii federației Energetica s-au supărat și au părăsit sala.

Negocierea Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2018 a început cu scântei, azi, la Târgu Jiu. Sindicaliștii, care reprezintă minerii și energeticienii, s-au împărțit în tabere și fiecare îi acuză pe ceilalți de blaturi cu administrația. Revendicarea comună a acestora, de majorare a salariilor, a fost discutată mai întâi la Ministerul Energiei, unde s-a tot tot separat. Reprezentanții Energetica au stabilit o întâlnire cu reprezentanții ministerului de profil, cu o zi înaintea celorlalte trei federații. După discuții, sindicalștii s-au acuzat de plagiat, liderul Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, susținând că ideea propusă de grupul lui Constantin Crețan, de la Energetica, de a vinde energie direct populației, a fost lansată, de fapt, de membrii federației sale.

„Sindicaliștii sunt manevrați de Boza”

La întâlnirea ce a avut loc ieri, la sediul secundar al CEO, din centrul municipiului Târgu Jiu, sindicaliștii s-au luat din nou la harță. Reprezentanții Energetica, supărați că nu au primit un loc în secretariatul comisiei de negociere, au părăsit sala: „Noi am cerut un loc în secretariat, care era legal. Am plecat de la ședință, pentru că ei nici nu au avut delegare. Sunt manevrați de Boza. Sindicaliștii negociază pentru ei, nu pentru oameni. Am cerut lista cu avansările pe anul trecut și nu ne-au dat-o”, a spus Nicu Bunoaica, reprezentant al Federației Energetica. Acesta susține că managerul Eugen Boza și-a depășit competențele, încercând să impună reguli, pentru structura sindicală participant la negocieri.

Dumitru Pârvulescu, liderul FNME, spune că solicitarea acestora nu a fost una legală: „Ei au impus o chestie nu tocmai ortodoxă. Un loc în secretariat nu li se poate da, pentru că au mai puțin de 3.000 de membri. Au vrut să forțeze”.

Sindicaliștii și administrația se vor întâlni din nou, vineri, pentru discuțiile pe marginea contractului colectiv de muncă.