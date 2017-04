Sindicaliștii din FNME se întâlnesc cu parlamentarii de Gorj. Ce revendicări au liderii de sindicat

Sindicaliștii din cadrul Federației Naționale Mine Energie (FNME) se vor întâlni în perioada următoare cu parlamentarii de Gorj, cărora le vor înmâna câte o scrisoare deschisă cu principalele probleme cu care se confruntă Complexul Energetic Oltenia (CEO) și propuneri pentru ca situația celui mai mare producător de energie pe cărbune să se îmbunătățească.

Sindicaliștii le aduc aminte oamenilor politici că au promis în mai multe rânduri înființarea „mixtului energetic”, o unitate de dimensiuni mari care să înglobeze mai multe tipuri de producere a energiei electrice. „Este peste puterea noastră de înţelegere de ce România, ţară aflată pe locul 5 în Europa într-un clasament al resurselor energetice disponibile, deşi are în interiorul Sistemului Energetic Naţional un mix energetic de invidiat, nu a întreprins aproape nimic în ultimii ani pentru realizarea acestuia în interiorul companiilor în care statul este acţionar majoritar, tocmai pentru crearea premiselor unei concurenţe reale pe piaţa de energie aşa cum este in aproape toate celelalte ţări membre ale U.E.! Mirarea noastră este cu atât mai mare cu cât, cel puţin în ultimele cicluri electorale, nu a existat candidat sau partid, aici la noi, la Gorj, care să nu promită alegătorilor din minerit şi energie că va face tot ce e posibil pentru crearea mult-discutatului mix energetic”, se arată în scrisoarea adresată de sindicaliști parlamentarilor.

De asemenea, sindicaliștii din CEO solicită sprijinul parlamentarilor pentru încasarea banilor prin Programul Național de Investiții: „Încasarea banilor din P.N.I. Vă solicităm sprijinul în ceea ce priveşte încasarea banilor alocaţi prin P.N.I. pentru investiţiile calificate si realizate pe P.N.I. Din informaţiile de care dispunem, pe lângă faptul că au fost eşalonaţi in 6 tranşe, deşi guvernul ne-a promis virarea unei prime tranşe in luna decembrie nu s-a ţinut de promisiune ci s-a amânat plata pentru luna martie, iar în martie pentru luna mai! Ne întrebăm ce se va mai întâmpla în luna mai?!”.

O altă propunere se referă la exceptarea de plata certificatelor verzi pentru energia consumată de carierele miniere, în interiorul CEO: „Recunoaşterea statutului de mare consumator de energie. Vă solicităm sprijinul pentru ca C.E.Oltenia, ca mare consumator de energie, să fie beneficiarul exceptării de la plată a până la 85% din certificatele verzi pentru energia consumată in carierele sale – 0,65 TWh/an – aşa cum sunt si alţi mari consumatori cum ar fi ARCELOR MITAL, OMV PETROM, ARLO SLATINA, OLTCHIM, LAFARGE, METROREX, HOLCIM, etc. Menţionăm faptul că Complexul Energetic Oltenia nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului şi efectuează investiţii in urma cărora consumul de energie primară va scădea”.

Întâlniri cu Dan Vâlceanu și Scarlat Iriza

Sindicaliștii cer și sprijinul europarlamentarilor: „Sprijinul europarlamentarilor români. România are 32 de europarlamentari. Dorim să le transmitem, prin intermediul dumneavoastră, că noua ne este greu să înţelegem de ce Polonia, prin europarlamentarii săi, a ştiut şi a reuşit să-si negocieze pentru tot anul 2016 un preţ constant de 4 euro/certificat de CO2, compania noastră fiind nevoită să facă un efort financiar de 68 milioane de euro cumpărând aceste certificate de pe Bursă cu preturi cuprinse intre 4,7 si 5,5 euro/certificat!”.

Reprezentanții FNME solicită sprijin și pentru recuperarea datoriilor pe care CEO le are, în sumă de peste un miliard de lei noi, reducerea tarifului perceput pentru apa folosită în termocentrale, eliminarea activelor care generează pierderi, modernizarea grupului 3 Turceni și reducerea vârstei de pensionare.

Sindicaliștii se vor întâlni astăzi cu deputatul PNL Dan Vâlceanu și urmează să-i înmâneze scrisoare și senatorului ALDE Scarlat Iriza. Ceilalți parlamentari nu au răspuns până acum solicitării.