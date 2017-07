Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

31.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Crasna, PTA Crasna Vale, PTA Crasna Deal – sat Crasna, PTA Cărpiniș 1 și PTA Cărpiniș 2 – sat Cărpiniș, PTA Radoși 1 și PTA Radoși 2 – sat Radoși, PTA Aniniș Vale nr. 1, PTA Aniniș Vale nr. 2, PTA Aniniș deal – sat Aniniș

01.08.2017

09:00 – 17:00 Com. Bâlteni, PTA Peșteana de Jiu nr. 1, PTA Peșteana de Jiu nr. 2, PTA Peșteana de Jiu nr. 3, PTA Peșteana de Jiu nr. 4, PTA Peșteana de Jiu nr. 5 – sat Peșteana, PTA Bâlteni nr. 1, PTA Bâlteni nr. 2, PTA Bâlteni nr. 3, PTA Bâlteni nr. 4, PTA Bâlteni nr. 5, PTCZ Bâlteni nr. 1, PTCZ Bâlteni nr. 2 – sat Bâlteni, PTA Vlăduleni nr. 1, PTA Vlăduleni nr. 2 – sat Vlăduleni, PTA Moi nr. 1, PTA Moi nr. 2 – sat Moi, PTCZ Fabrica de Cărămidă Bâlteni (terț)

09:00 – 17:00 Com. Ionești, PTA Iliești – circ 2 – Iliești – parțial

02.08.2017

09:00 – 17:00 Motru, PTA Însurăței Gară – sat Însurăței

09:00 – 17:00 Com. Samarinești, PTA Samarinești nr. 1, PTA Samarinești nr. 2 – sat Samarinești, PTA Valea Bisericii – sat Valea Bisericii, PTA Larga – sat Larga, PTA Băzăvani – sat Băzăvani, PTA Țirioi – sat Țirioi, PTA Telemobil (terț), PTA Gospodărie Apă Samarinești

09:00 – 17:00 Com. Slivilești, PTA Strâmtu nr. 1, PTA Strâmtu nr. 2 – sat Strâmtu, PTA Slivilești – sat Slivilești, PTA Cojmănești – sat Cojmănești, PTA Tehomir nr. 1, PTA Tehomir nr. 2 – sat Tehomir, PTA Stiucani – sat Stiucani, PTA Miculești – sat Miculești, PTA Șura – sat Șura, PTA Șiacu – sat Șiacu

09:00 – 17:00 Com. Ionești, PTA Iliești – circ 1 – Iliești – parțial

09:30 – 17:30 Com. Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu

03.08.2017

09:00 – 17:00 Com. Samarinești, PTA Larga – sat Larga, PTA Băzăvani – sat Băzăvani, PTA Țirioi – sat Țirioi

09:00 – 17:00 Com. Slivilești, PTA Slivilești – sat Slivilești, PTA Cojmănești – sat Cojmănești, PTA Tehomir nr. 1, PTA Tehomir nr. 2 – sat Tehomir, PTA Stiucani – sat Stiucani, PTA Miculești – sat Miculești

09:30 – 17:30 Com. Bolboși, PTA Bolboși nr. 2 – sat Bolboși – parțial

04.08.2017

09:00 – 14:00 Com. Țânțăreni, PTA Urdus Prest (terț), PTAB CEF Țânțăreni

09:00 – 14:00 Com. Ionești, PTA Ionești nr. 1, PTA Ionești nr. 2 – sat Ionești, PTA Picu – sat Picu, PTA Gura Șușiței – sat Gura Șușiței, PTA Iliești – sat Iliești

12:00 – 18:00 Turceni, PTA Turceni de Jos nr. 1, PTA Turceni de Jos nr. 2 – Turceni de Jos, PTAB Turceni nr. 8, PTA Turceni nr. 6 – Turceni (zona Poliției), PTA Jilț nr. 1

09:30 – 17:30 Com. Bălești, PTA Uncioaia – sat Uncioaia – parțial

10:00 – 16:00 Com. Bumbești-Jiu, PTA Meri – sat Meri

05.08.2017

09:00 – 17:00 Com. Fărcășești, PTa Rogojelu – sat. Rogojelu, PTM Secție elctrica (terț)

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.