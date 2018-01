Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

11.12.2018

09:00 – 17:00 Com. Bumbeşti Piţic – PTAB Bumbești Pițic nr. 1, PTA IAS Bumbeşti Piţic, PTA Uscător Bumbeşti Piţic – sat Bumbeşti Piţic, PTA Cârligei nr. 1, PTA Cârligei nr. 2 – sat Cârligei, PTA Ponoare nr. 1, PTA Ponoare nr. 2 – sat Ponoare, PTA Poienari și PTAB Poienari – sat Poienari, PTA Zorleşti – sat Zorleşti, PTA Ion Dobriţescu (terţ), PTA Mobilrom Cârligei (terţ), PTA Răgman (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Bengeşti Ciocadia – PTA Vinalcool Bengești – sat Bengești, PTA Bălcești nr. 1, PTA Bălcești nr. 2, PTA Bălcești nr. 3, PTA Bălcești nr. 4 – sat Bălcești

09:00 – 17:00 Com. Săcelu – PTA Săcelu Băi nr. 1, PTA Săcelu Băi nr. 2, PTCZ OJT Săcelu – sat Săcelu, PTA Jeriştea – sat Jeriştea, PTA Blahniţa nr. 1, PTA Blahniţa nr. 2, PTA Blahniţa nr. 3 – sat Blahniţa, PTA Maghereşti – sat Maghereşti, PTA Bereasca – sat Bereasca, PTCZ Punct Termic Blocuri Săcelu (terţ), PTCZ Punct Termic Bază tratament (terţ)

12.12.2018

09:00 – 17:00 Novaci – PTA Pociovaliște nr. 1, PTA Pociovaliște nr. 3 – sat Pociovaliște, PTA Huluba – Sat Huluba, PTA Noaxtera (terț), PTS stație Epurare (terț), PTA Stație Sortare (terț)

13.12.2018

09:00 – 17:00 Com. Vladimir – PTA Vladimir nr. 1, PTA Vladimir nr. 2, PTA Vladimir nr. 3 – sat Vladimir, PTA Andreești nr. 1, PTA Andreești nr. 2 sat Andreești, PTA Valea Deşului – sat Valea Deşului, PTA Alcatel Andreeşti, PTA Asfalt Andreești (terţ)

14.12.2018

09:00 – 14:00-Târgu Jiu-PTA 128 și PTA 129 Cartier Preajba, PTAM 258 – Cartier Nou Preajba – Str. Elvira Godeanu, PTCZ nr. 210, Sediu Universitatea Constantin Brâncuşi Drăgoieni, Hotel Enigma, Consumatori Casnici între Sediul UCB, PTAB Enigma (terț), staţia de astfalt Metal Colect, PTCZ nr. 114 şi PTCZ nr. 115 Cartier Nou Drăgoieni, PTCZ nr. 187 Societăţi Comerciale în incinta fostului IVV, PTA nr. 21- localitate Componentă Drăgoieni, PTA 250 (terț), PTA 256 (terț), PTA 153 (terț), PTA 264 (terț), PTA 221 (terț) Succes, PTA Orange Bălănești, PTA 257 – calea București

12:00 – 17:00 Com. Bălănești – PTA Bălănești nr. 1, PTA Bălănești nr. 2, PTA Bălănești nr. 3, PTA Bălănești nr. 4, PTA Bălănești Vii – sat Bălănești, PTA Voitești Vale nr. 1, PTA Voitești Vale nr. 2, PTA Voitești Vale nr. 3, PTA Voiteşti Deal – sat Voitești Vale, PTA Ohaba – sat Ohaba, PTA Glodeni – sat Glodeni

15.12.2018

14:00 – 16:00 Târgu Jiu – PTA 47- Cartier Obreja, străzile: Ioan Budai Deleanu, Măgura, Mihail Kogălniceanu, Dimitri Cantemir, Aurel Vlaicu – parțial,

PTCZ nr. 6 Târgu Jiu – str. Comuna din Paris, Blocuri Comuna din Paris, str. Prahova, str. General Dragalina – parțial, PTS 194 (terț), PTCZ 39 (terț)

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.