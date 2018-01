Amendată de poliție pentru că a lăsat câinele pe drum. Femeia învinovățită: „Câinele meu a murit anul trecut“

O femeie din comuna Stănești a fost amendată de polițiștii din localitate cu 100 de lei, pentru că și-ar fi lăsat câinele pe drum. Polițiștii au sancționat-o pe femeie după ce o șoferiță spune că a lovit un câine și s-a ales cu pagube importante la mașină. Ilinca Ciulavu spune, însă, că nu are câine, ultimul patruped pe care l-a avut i-a murit anul trecut: „Câinele meu a murit de anul trecut și nu am câine. Am avut poarta deschisă aici, pentru că adăpam animalele. A venit poștașul cu fosta soție și cu copilul. Când am ieșit afară, a oprit și a venit la mine și mi-a spus că și-a spart spoilerul la mașină și că nu-l ia nici cu 100 de euro. Mi-a spus că e câinele meu, dar i-am zis că nu câinele meu și că am deschis poarta pentru că am scos vitele la apă“.

S-a trezit cu polițiștii la poartă

După acest incident, femeia din Stănești a povestit că s-a trezit la poartă cu polițiștii: „Au spus că mă amendează, iar eu le-am spus că nu le dau buletinul, iar atunci mi-au zis că mă amendează pentru că nu mă legitimez. Le-am adus buletinul și mi-au spus că îmi face proces verbal, dar le-am spus că nu-l semnez, pentru că nu sunt vinovată. Atunci mi-au spus că o să-mi vină acasă prin poștă, dar că o să plătesc cinci milioane. Atunci m-am speriat și am semnat, dar le-am spus să scrie că nu sunt vinovată“.

„Polițiștii nu au făcut vreo verificare“

Soțul femeii spune că polițiștii nu au făcut vreo verificare: „Polițiștii nu au făcut vreo verificare. Pe ce bază au dat amenda asta? Trebuia să facă o verificare la fața locului să vadă al cui este câinele“.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj, Ion Lazăr, spune că amenda a fost aplicată în conformitate cu legea: „O femeie de 55 de ani din localitate i-a sesizat pe polițiștii din Stănești cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu un autoturism cu Drumul Comunal 145 Vaideei, a acroșat mortal un câine, care a ieșit din curtea unui imobil și alerga pe partea carosabuilă. În urma impactului, au fost distruse mai multe elemente de caroserie ale autoturismului, iar conducătoarea auto a solicitat să-i fie eliberată dovada pentru reparație. Polițiștii au aplicat o amendă contravențională proprietarei câinelui în valoare de 100 de lei, conform articolului 2, punctul 17, din Legea 61/1991“.