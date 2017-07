Bibliotecara Fabiola Neacșu a plecat din lumea aceasta! A lăsat în urmă tristețe și durere: „Lumea noastră a devenit pustie”

A fost unul dintre cei mai apreciați angajați ai Bibliotecii Județene „Chiristian Tell” Gorj, un om frumos la suflet, care mereu s-a implicat 100% în tot ce avea de realizat. Decesul Fabiolei Neacșu la vârsta de doar 40 de ani a căzut ca un trăsnet peste cei care au îndrăgit-o. Generații întregi de copii au descoperit lumea minunată a cărților datorită sensibilității și devotamentului Fabiolei, bibliotecar la Filiala pentru copii a Bibliotecii Județene. „Lumea noastră a devenit mai tristă și mai pustie”, au scris colegii săi.

„De astăzi, lumea noastră, a bibliotecarilor din Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj, a devenit mai tristă și mai pustie. Am pierdut o colegă dragă, Fabiola Neacșu, care nu a mai putut duce lupta cu suferința lungă și necruțătoare ce a cuprins-o. Fabiola a fost bibliotecarul perfect pentru copiii din comunitatea noastră. Datorită ei, copiii s-au apropiat de lectură și de bibliotecă și s-a creat o legătură ce sperăm să treacă testul timpului pentru a-i onora amintirea așa cum se cuvine. Pentru noi, colegii, Fabiola rămâne un om bun, frumos, un bibliotecar adevărat care a plecat prea devreme dintre noi și ne-a lăsat un gol imens.

Suntem alături de familia îndoliată. Regretele noastre sincere sunt prea puțin pentru a-i mângâia. Nu te vom uita niciodată, Fabiola! Odihnește-te în pace!”, a fost mesajul prin care colegii Fabiolei Neacșu au anunțat decesul acesteia.

Fabiola se luptase ceva vreme cu o boală necruțătoare, mereu curajoasă, încrezătoare, dornică să lupte pentru a fi alături de soțul său și fiul lor. Poate că Dumnezeu a vrut-o în dreapta Sa, dar, orice am spune, durerea lăsată în sufletele celor care au iubit-o nu poate fi alinată. În urma sa au rămas soțul și fiul lor de doar câțiva anișori. Va rămâne în amintirea celor care au știut-o așa cum era ea, Fabiola: om inteligent, sensibil, cult, cu dragoste de carte, de oameni, bun la suflet. „Am fost colege de curs la Bușteni. Era de o bunătate extraordinară. Ne-a impresionat pe toți cu blândețea ei și cu pasiunea pentru profesia de bibliotecar. Era dedicată muncii și se vedea că iubește mult copiii. Îmi plânge sufletul pentru ea și pentru pruncul ei, care rămâne fără mamă. Și pentru familia ei. Cred că este cumplit. Sper să le dea Dumnezeu putere să treacă peste toată această durere”, a spus Tinuța Grec, bibliotecară.

Cum era bibliotecarul Fabiola? Un OM Minunat

Fabiola Neacșu consideră că meseria de bibliotecar este una frumoasă și nobilă, care, dacă este realizată cu dăruire și entuziasm, îmbogățește sufletește deopotrivă atât utilizatorii, cât și pe bibliotecar. Bibliotecarul are misiunea de a-i insufla copilului gustul pentru lumea minunată a cărţii, era „litera de lege” după care se ghida în profesia sa Fabiola Neacșu: „Copilul de astăzi este tânărul de mâine, iar dacă plăcerea pentru lectură se învaţă încă din copilărie, acel copil îşi va găsi mereu timp pentru această activitate de minte și suflet când va fi adult. Satisfacțiile acestei profesii consider că sunt bucuria și mulțumirea, pe care le vezi pe chipurile oamenilor sau chiar exprimate în cuvinte, când le oferim cărțile sau informațiile necesare, atunci când au nevoie. Mă refer atât la copiii mici, care descoperă la bibliotecă exact cartea cu personajele lor preferate și pleacă fericiți acasă cu acea carte de povești, dar și la elevii care găsesc la noi resursele necesare pentru a-și face temele sau pentru a-și îmbunătăți cultura generală. Numărul mare de utilizatori care trec zilnic pragul bibliotecii este un semn că munca noastră este apreciată. (…) Dacă valorile care se desprind din astfel de povești sunt sădite în sufletul lor de mici, mai târziu îi vor face pe copii mai buni, mai frumoși, mai iubitori și mai înțelepți. Părinții mei, care acum sunt pensionari, au fost profesori la Școala Generală din comuna Stejari și m-au învățat de când eram mică să am grijă de cărți, să folosesc semnul de carte pentru a ști unde am rămas (semne de carte, pe care mi le confecționam singură) și mai ales îmi spuneau că o carte este folositoare doar dacă este citită. Astfel, citind cărți am observat cum acestea ne oferă alte perspective, cum ne învață și ne dezvață, ne ajută să înțelegem mai bine lumea din jur, ne îmbogățește limbajul și imaginația”, spunea bibliotecara Fabiola Neacșu într-un interviu din 2013.