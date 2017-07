Cazul „Elodia II” merge în sala de judecată! Cadavrul victimei nu a fost găsit

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat din Gorj, acuzat că şi-a ucis prietenul în urmă cu 7 ani, cazul fiind cunoscut drept „Elodia II”.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpatului DIANU FELIX (aflat sub control judiciar) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, prev. de art. 174 alin.1 din Codul penal din 1969, și profanare de morminte, prev. și ped. de art. 319 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Codul penal, au transmis procurorii. În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut următoarea situație de fapt: „La data de 15 februarie 2010, inculpatul Dianu Felix, exercitând acte de violență asupra victimei N.D., a ucis-o, iar ulterior i-a ascuns cadavrul, care nu a fost găsit niciodată. Inculpatul și victima se aflaseră în relații de prietenie, însă la momentul comiterii faptei erau în conflict pe fondul unei relații între inculpat și fosta soție a victimei. Din probele administrate reiese că inculpatul este ultima persoană în prezența căreia a fost văzută victima, în viață sau în orice alt mod, mai precis în autoturismul lui Dianu Felix. Ulterior comiterii faptelor expuse anterior, inculpatul a efectuat manopere menite a induce în eroare apropiații victimei N.D., sugerând că aceasta ar fi în viață, în scopul întârzierii sesizării organelor de urmărire penală. La data de 22 februarie 2010, Poliția orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, a fost sesizată de către fratele victimei N.D. cu privire la dispariția acesteia în împrejurări suspecte de pe raza orașului Târgu Cărbunești, unde domicilia. Pentru găsirea victimei au fost efectuate activități de căutare pe o perioadă de mai bine de 7 ani, iar dispariția sa a fost intens mediatizată, nefiind identificat însă nici un semn de viață autentic, oricât de neînsemnat. Menționăm că în cauză au fost efectuate investigații ample, menite a găsi victima, atât în cadrul procedurii dispariției, cât și în cadrul procedurii urmăririi internaționale și în prezentul dosar penal. Victima a fost dată în urmărire internațională, fiind căutată de rețeaua Interpol, care cuprinde forțele de poliție din peste 190 de state. Precizăm că printr-o sentință civilă din 2015, pronunțată de Judecătoria Târgu Cărbunești, s-a hotărât declararea judecătorească a morții victimei, stabilindu-se că data decesului este 15 februarie 2010. Procurorii au propus instanței menținerea sechestrului dispus asupra bunurilor imobile ale inculpatului Dianu Felix, precum și menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de acesta. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se spune într-un comunicat de presă al Parcjetului Înaltei Curți București. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Tribunalului Gorj.