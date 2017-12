Femeie mușcată de maidanez, umilită la spital

O femeie în vârstă de 35 de ani, care s-a prezentat la spital pentru a i se face un vaccin antirabic, după ce a fost mușcată de un câine fără stăpân, a fost scoasă afară de o asistentă pe motiv că nu avea actul de identitate la ea. Victima se afla pe strada Lotrului, din Târgu Jiu, împreună cu fiica ei și cu soacra, atunci când a fost atacată din senin de către un maidanez. Femeia știa că vaccinul antirabic se administrează la Spitalul nr.1 de la Pasarelă și a mers direct acolo. Însă, pacienta a avut parte de o surpriză neplăcută.

Soacra victimei spune că o asistentă a chemat gardianul să le dea afară din unitatea medicală. „Am oprit un taxi și am venit repede la spitalul de la Pasarelă, pentru că acolo ne-a îndrumat și taximetristul. Am intrat în spital și i-am explicat unei asistente ce s-a întâmplat. Aceasta a cerut actul de identitate și cardul de sănătate, dar i-am explicat că nu le are la ea și că pot să-i dau buletinul meu sau pot să merg acasă ca să le iau. Ne-a spus să mergem în altă parte, dar am precizat că are dureri foarte mari, după care a chemat gardianul ca să ne dea afară”, a precizat Verginica Belteu, soacra femeii care a fost mușcată de câine.

Ce spun reprezentanții spitalului

Costinel Popescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean și medic la Secția de Boli Infecțioase, a precizat că tratamentul antirabic este gratuit: „Tratamentul antirabic este gratuit, pentru cei are sunt asigurați și pentru cei care nu sunt asigurați. În această locație se face strict tratament antirabic: vaccinul profilaxie antirabică pentru toată lumea. În schimb, tratamentul de urgență pentru mușcături se efectuează în Unitatea de Primiri Urgențe. Vecinul antirabil se efectuează în baza datelor de identificare ale pacientului, care sunt introduse în sistemul unic integrat. În funcție de tipul de mușcătură, se indică o schemă de tratament. Dar tratamentul de urgență, cum ar fi toaletarea rănii, se face la Unitatea de Primiri Urgențe. Dacă pacientul nu se poate deplasa, atunci chemăm ambulanța”.

Costinel Popescu spune că pacientei i se poate aplica tratamentul doar dacă are documentele necesare: „Pacientul care s-a prezentat la secția noastră, dacă are actele necesare, este consultat și se începe tratamentul antirabic”.

Padocul este aproape plin

Situația câinilor fără stăpân nu este o noutate, însă autoritățile se arată depășite de situație. Ana Maria Ianc, purtător de cuvânt al Primăreii Târgu Jiu, a spus că padocul actual este aproape plin, acolo fiind 490 de câini fără stăpân, iar de la începutul anului și până acum au fost capturați peste 200 de maidanezi: „Ne pare rău când au loc astfel de incidente. Este regretabil ce s-a întâmplat. Anul viitor, Primăria Târgu Jiu vrea să construiască un adăpost canin de 1.200 de locuri în zona Bârsești”.