Patru maşini s-au ciocnit în lanţ la Drăgoieni!

Un accident în lanț s-a produs ieri la ieşirea din Drăgoieni. Patru mașini care circulau în aceeași direcție de mers s-au ciocnit una de cealaltă după ce șoferul primului autoturism a oprit pentru a evita la rândul său impactul cu o altă mașină al cărei șofer a încetinit pentru a vira la stânga. Trei persoane, printre care și un copil, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pagubele sunt însemnate, iar șoferii aruncă acum vina de la unul la altul. Circulația în zonă a fost oprită mai bine de o oră pe ambele sensuri, iar coloanele de mașini care așteptau s-au întins pe o distanţă de aproape 5 kilometri.

Accidentul a avut loc pe drumul național 67, pe raza localităţii Drăgoieni. Totul după ce, șoferița unui Matiz a încetinit pentru a vira la stânga. În doar o fracțiune de secundă, 4 mașini care circulau în spatele său s-au ciocnit precum niște popice. Acum, vina pentru accident este aruncată de la unul la altul, însă, polițiștii îi vor trage la răspundere pe toți pentru că nu au păstrat distanța regulamentară în mers. „Eu semnalizat de la pod de acolo pentru că nu mai ţineam minte unde este drumul de intrat încoace. Eu abia când am virat stânga am văzut maşina asta aici. Efectiv nu am simţit absolut nimic. Am văzut că s-au aglomerat în spatele meu, dar am crezut că pentru faptul că intru încoace”, spune şoferiţa în cauză.

Bărbatul aflat în spate susţine că şoferiţa nu avea dreptul să vireze spre stânga deoarece se afla pe linie continuă. „A făcut cineva stânga pe linia continuă, eu am frânat brusc, iar restul au intrat în mine din spate”, a declarat celălalt şofer implicat în accident. „N-am mai putut să evit coloana din faţă şi am oprit în spatele altei maşini”, susţine şoferul ultimului autoturism.

La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe dar și un echipaj de la descarcerare. Mai bine de o oră au durat cercetările, timp în care circulația a fost oprită pe ambele sensuri. Pasagerii unui autocar nu au mai avut răbdare și au plecat pe jos. Până la degajarea carosabilului, cozile de mașini se întindeau pe mai bine de 5 kilometri.