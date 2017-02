Reacția Poliției Locale după ce mai mulți gorjeni au fost anunţaţi că vor fi amendanţi pentru că au înjurat pe Facebook!

Mai mulţi cetăţeni din Gorj s-au trezit acasă cu invitaţii de la Poliţia Locală Târgu-Jiu prin care li s-a solicitat să se prezinte la sediul instituţiei pentru a fi amendaţi după ce ar fi postat pe Facebook injurii la adresa poliţiştilor locali. Totul a pornit după ce un internaut a postat pe site-ul de socializare un filmuleţ în care o maşină a Poliţiei Locale făcea depăşiri, încălcând linia continuă. Oamenii au început să comenteze susţinând că aceştia încalcă legea. Atunci, reprezentanţii Poliţiei Locale au precizat că oamenii legii se aflau în misiune.

Şapte persoane sunt vizate de acuzaţiile Poliţiei Locale cu privire la comentariile postate pe Facebook. Un fost jurnalist din Gorj explică de la ce a pornit totul. „Un internaut a postat un film în care se suspecta că Poliţia Locală face uz/abuz de prerogativele pe care le au… rulau cu viteză, aproape că au cauzat un accident, tăierea liniei continue, etc. Se pare că cel care a filmat i-ar fi ajuns din urma şi i-ar fi văzut la un chef. Aşa spuneau oamenii. Ca orice posibil abuz, ştiţi cum e, oamenii au început să comenteze. Poliţia a venit cu un comunicat în care spune că ei se aflau în misiune. Eu i-am cerut lui Alexandrei Petriţa să îmi transmită un document care să ateste asta. Nu mi l-a trimis încă. După aproape o lună, oamenii au început să primească “invitaţii” pentru a li se da o amendă pe Legea 61/1991… art 2 alineat 1. Lege care de altfel se bate cap în cap cu o lege care a fost abrogata încă din 2002, Ofensa adusă autorităţii. Mulţi dintre ei au fost intimidaţi telefonic, iar persoana care a postat a şi fost “călcat” de controale de a doua zi. Nu se poate, într-o ţară democratică să fi amendat pentru ce spui în spaţiul public. A nu se confunda cu domeniul public. Ei ar trebui să cunoască ART. 10 din CEDO care se aplica cu prioritate, are valoare de supra lege”, a spus Radu Ciocoiu, un fost jurnalist.

„Ne-am spus părerea”

Cei în cauză susţin că sunt revoltaţi deoarece li se încalcă dreptul la libera exprimare şi sunt decişi să ajungă în instanţă în cazul în care vor fi amendaţi. „Noi am reacţionat la clipul acela postat de un prieten şi ne-am spus părerea, fiind un spaţiu virtual public, şi nu domeniu. În urma acelor comentarii, am fost contactat de unul dintre şefii lor, pe care cândva l-am considerat prieten, este chiar semnatarul invitaţiilor, Popa Cristian. Acesta m-a atenţionat că ar fi bine să mă prezint la Poliţie să stăm de vorbă pentru că la mine nu e aşa de „groasă” şi că se poate îndrepta situaţia. Mi-a spus că am defăimat Poliţia Locală şi că printre comentatori se aflau şi un jandarm şi unul de la Poliţia naţională care vor fi daţi afară. Nici nu am acceptat invitaţia, nici nu am refuzat-o, am considerat la momentul acela că totuşi îmi este prieten, după care nu a mai dat nici un semn, asta întâmplându-se în jurul datei de 15 ianuarie, iar ieri m-am trezit cu recomandată prin poştă cu invitaţia respectivă. „Se grăbeau băieţii la apelul bocancilor”, acesta a fost comentariul meu. Deci nu am înjurat pe nimeni”, a declarat Adrian, unul dintre cei vizaţi de invitaţiile trimise de Poliţia Locală.

Un alt bărbat spune că nici măcar nu cunoaşte motivul pentru care a primit această invitaţie, acesta susţinând că a văzut filmuleţul cu pricina abia ieri. „Eu nu ştiu exact despre ce este vorba. Clipul respectiv eu l-am văzut astăzi, dar sincer nu ştiu dacă eu am făcut comentarii la postarea respectivă. Comentarii din astea se fac cu miile pe Facebook, deci nu văd care e problema. Consider că mi se încalcă un drept la libera exprimare, garantat de lege. Pe 22 februarie, la ora 9.30, o să fiu acolo să aflu despre ce e vorba. Sunt puţin furios pentru că nu mi s-a adus la cunoştinţă care este fapta pentru care eu sunt chemat acolo, cu ce i-am jignit. Nici nu ştiu cum m-au identificat”, a declarat Ştefan Viorel.

Ce spune Poliţia Locală

Contactaţi telefonic, reprezentanţii Poliţiei Locale Târgu-Jiu susţin că profilul de Facebook al unei persoane este declarat public, în urma unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel că persoanele care au adus injurii instituţiei pot fi amendate. „Având în vedere motivarea Curții de Apel Târgu Mureș cât și a Înaltei Curți de Casație și Justiție din Dosarul nr. 144/43/2012 prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4546/ 27 noiembrie 2014 au hotărât că profilul personal pe Facebook chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre prieteni putând distribui informațiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunoaște. Un mesaj care, spus pe stradă (deci într-un loc public), constituie o faptă ilicită, va avea aceleaşi consecinţe juridice şi dacă va fi postat pe Facebook. Reţeaua de socializare Facebook nu poate fi asimilată unei casuţe postale electronic, mesajul fiind lansat undeva “la liber”, urmând ca el să ajungă la toţi cei care, pe baza algoritmilor de funcţionare ai reţelei sociale, îl vor recepţiona. Mai mult decât atât, Conform codului penal, locul public este definit prin articolul 184: Art. 184. Sub aspectul faptelor arătate anterior, în temeiul Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare, persoanele respective pot fi sancționate contravențional, iar poliția locală are în competență conform Legii nr. 155/ 2010 aplicarea de sancțiuni contravenționale din domeniul ordinii publice”, a transmis Alexandra Petriţa, purtător de cuvânt al Poliţiei Locale Târgu-Jiu.

După această întâmplare, printre cei care şi-au exprimat indignarea faţă de măsura Poliţiei Locale, s-a aflat şi sindicalistul Doru Crăete. Acesta a declarat că prin astfel de măsuri, se doreşte cenzura spaţiului online. „Sunt indignat şi îngrijorat că o astfel de acțiune a poliției locale este îndreptată împotriva unor oameni ce au postat în cel mai libertin spațiu, cel virtual! Bineînțeles că dezavuez limbajul trivial, dar, totuși parcă poliția are mult mai multe de făcut în ceea ce privește siguranța cetățeanului decât să cenzureze spațiul online! Nu știam de intenția respectivilor de a protesta, dar cu siguranța aş fi alături de ei dacă timpul mi-ar permite”, a declarat Doru Crăete, sindicalist din mineritul gorjean.