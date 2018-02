S-a aruncat sub şinele trenului din cauza singurătății! Sinucigașul a lăsat un bilet

Un octogenar din municipiu şi-a pus capăt zilelor din cauza singurătăţii. Bărbatul s-a aruncat în faţa unui tren, în Gara din Târgu Jiu. Acesta locuia singur, deoarece în urmă cu mult timp soţia divorţase de el. Din spusele cunoscuţilor, pensionarul avea o relaţie strânsă atât cu fosta soţia cât şi cu cei doi copii ai săi. Poliţiştii au găsit şi un bilet în buzunarul de la haină. În acesta scria să fie sunat fiul său. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii de moarte suspectă.

Bărbatul de 80 de ani s-a aruncat în faţa trenului, pentru a-şi încheia socotelile cu viaţa. Gestul extrem a fost făcut în dimineaţa zilei de joi. Acesta avea un plan bine stabilit. A aşteptat ca trenul care circula pe ruta Târgu Jiu – Petroşani să plece din gară, după care s-a aruncat direct sub roţile garniturii. Sinucigaşul avea asupra sa un bilet pe care era scris numele fiului său și numărul de telefon al acestuia. În tot acest timp, traficul feroviar a fost blocat pe linia ferată respectivă.

,, La data de 8 februarie, poliţişti din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj au fost sesizați de un revizor feroviar, despre faptul că trenul R:2083, la plecarea din Stația CF Târgu Jiu, a lovit un bărbat. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a fost identificat cadavrul unui bărbat, de 80 de ani, din municipiul Târgu Jiu. Mecanicul locomotivei ce tracta trenul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cadavrul a fost ridicat și transportat la SML Gorj în vederea efectuării necropsiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj.

Bărbatul locuia singur, fiind despărţit de soţia sa. Cunoscuţii iau în considerare posibilitatea ca bărbatul să fi intrat în depresie din cauza singurătăţii. Oamenii legii au deschis acum dosar penal pentru ucidere din culpa. Martorii povestesc cum bărbatul s-a dus direct spre şine atunci când a văzut că trenul pleacă de pe loc.

,,Am văzut un bărbat care s-a aruncat în faţa trenului. A lăsat un bilet, dar cine ştie. Cred că e bolnav, numai oamenii bolnavi îşi iau viaţa. Nu am fost şocat de ce am văzut, pentru că nu este primul caz care se întâmplă. Sunt mulţi oameni cu probleme în ziua de astăzi. Poate nu avea serviciu, cine ştie ce necazuri avea”, a declarat un bărbat care se afla în locul respectiv atunci când a avut loc sinuciderea.