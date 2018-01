Tragedie într-o familie din Gorj! Un tânăr s-a spânzurat din cauza singurătății! „Ne-ai lăsat în suflet o durere imensă”

Un tânăr de 31 de ani şi-a pus capăt zilelor. Acesta a fost găsit spânzurat de un copac, chiar de mama sa, care s-a speriat atunci când a văzut că băiatul ei nu mai răspunde la telefon. Femeia şi-a dat seama imediat că ceva s-a întâmplat, aşa că a mers în grabă spre casa acestuia. Bărbatul se spânzurase la câţiva metri de casă. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Singurătatea i-a venit de hac lui Daniel Ciurea, u tânăr de doar 31 de ani din comuna gorjeană Căpreni. Acesta a decis să îşi ia viaţa chiar in ziua de Sfântul Ion. A mers în spatele casei şi s-a spânzurat de un copac. Nimeni nu a bănuit nimic, până a doua zi, atunci când mama lui a încercat necontenit să dea de el. Fără rezultat însă. Îngrijorată că nu îi răspunde la telefon, femeia a plecat în grabă spre locuinţa acestuia. Când a ajuns, l-a găsit fără suflare.

,,La data de 08 ianuarie, polițiști din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Stoina au fost sesizaţi prin apelul 112 cu privire la faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Căpreni, a fost găsit spânzurat pe un câmp. La fața locului s-a deplasat echipa operativă care a efectuat cercetarea locului faptei, constatând că victima a fost găsită spânzurată, la o distanţă de aproximativ 300 metri de locuinţa sa, de către mama sa, de 67 de ani, din comuna Căpreni. Victima nu prezenta urme de violenţă pe corp, iar cadavrul a fost transportat la S.M.L. Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirea cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.” a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gj.

Nu a lăsat bilet de adio

Nimeni nu îşi explică gestul tânărului. ,,Am înţeles că s-a spânzurat. Ştiu că era căsătorit, avea nevasta plecată. Nici nu ştiu dacă mai erau oficial împreună. Tatăl lui a murit acum un an. Mama sa l-a găsit spânzurat. Nu cred că avea un motiv întemeiat.” a declarat Gelu Ion, fostul viceprimar al comunei Căpreni.

Bărbatul era cunoscut în comună cu probleme de comportament. În urmă cu aproximativ o jumătate de an, acesta a ajuns pe mâna poliţiştilor, după ce s-ar fi năpustit fără motiv asupra unui consătean, aplicându-i acestuia mai multe lovituri. ,,Ştiu că în urmă cu o jumătate de an s-a luat la ceartă cu un coleg de muncă, din senin. L-a bătut până l-a băgat în spital. Am înţeles că l-a lovit fără motive”, a declarat Gelu Ion, fostul viceprimar al comunei Căpreni.

Nici edilul din comună nu îşi poate explica de ce tânărul din comuna sa a hotărât să îşi pună capăt zilelor. ”A lucrat în localitate, la firma de canalizare, până în vară, la lucrarea care se execută la primărie, apoi a lucrat în alte locuri cu un frate al său, la case. Acum era acasă de sărbători, nu știu ce s-a întâmplat cu el de a luat această decizie. Ultima dată l-am întâlnit la o înmormântare. Nu stătea deloc. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat cu el. L-a sunat mama la telefon și nu a mai răspuns. Nici nu îmi vine să cred cum se poate așa ceva”, a declarat Emil Cătănoiu, primarul comunei Căpreni.

Pe pagina de socializare a bărbatului au apărut zeci de mesaje de la prietenii care regretă că a recurs la acest gest. „Doamne, nu îmi vine să cred, de ce a ales el să facă asta, îmi pare foarte rău ne-ai lăsat în suflet o durere imensă. Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, ,,Nu trebuia să iei decizia asta. Orice problemă are rezolvare. Drum li, frate! ” sunt doar cateva dintre mesajele postate de prietenii acestuia, pe Facebook.