Profesorul Nicoleta Pauliș, co-autor al unei culegeri de folclor literar-muzical! Lansarea cărții are loc astăzi, la Motru

Nicoleta-Katalina Pauliș este un om pasionat de muzică și de ani de zile reușește să transmită, cu multă bucurie, dragostea sa pentru folclor elevilor de la unitățile școlare unde predă. De asemenea, Nicoleta Pauliș se ocupă de ceva vreme de talentații copii care fac parte din grupul coral „Prietenii pe portativ” de la Casa de Cultură Motru. După o muncă asiduă, profesorul Mircea Tutunaru și dascălul Nicoleta Pauliș vor lansa astăzi culegerea de folclor literar-muzical de pe Valea Motrului ,,Hora-i obicei străbun”. Lansarea cărții realizate de cercetătorii motreni Mircea Tutunaru şi Nicoleta-Katalina Pauliş (Editura CJCPCT Gorj, Târgu-Jiu, 2017), face parte din seria de evenimente dedicate celebrării a 141 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, organizate de CJCPCT Gorj. În interviul de mai jos, puteți afla mai multe despre omul și profesionistul Nicoleta Katalina Pauliș din municipiul Motru.

Reporter: Sunteți un om cald, plin de compasiune, pasionat! Așa vă descriu cei care vă sunt mereu aproape. În perioada de după liceu ați fost voluntar. O experiență foarte importantă pentru dumneavoastră! Ce vă amintiți?

Nicoleta Pauliș: Am copilărit la Motru, aici am făcut și școala. (…) După ce am terminat liceul, am lucrat timp de doi ani ca voluntar la cantina deschisă de Sister Agness şi Sister Isabel împreună cu părintele Petruţ Francisc, lângă Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” din Motru, în fosta capelă. Aici ofeream zilnic o masă caldă pentru mai mult de 50 de copii proveniţi din familii nevoiaşe din Motru. De asemenea, am fost voluntar în Asociaţia Sfântul Vicenţiu de Paula, asociaţie fondată la Motru tot de Sister Agness care a venit din Anglia împreună cu Sister Isabel şi au construit şi grădiniţa de lângă biserica romano-catolică. Prin această asociaţie, ofeream mai multor familii nevoiaşe din municipiu obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte dar şi hrană atunci când aveau mai mare nevoie. Acum, din păcate, nu mai există această asociaţie pentru că nu a mai existat finanţare.

Rep.: Unde ați făcut facultatea și ce lucrați în prezent?

N.P.: Am făcut Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii Spiru-Haret Bucureşti şi am urmat apoi programul de master „Arta Muzicală” din cadrul aceleiaşi universităţi. În prezent sunt profesor de muzică la Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru, Şcoala Gimnazială Nr.1 Văgiuleşti, Şcoala Gimnazială „Nicolae Caranda” din Glogova şi la Colegiul Tehnic Mătăsari.

Rep.: Când ați descoperit că aveți talent la muzică?

N.P.: În clasa I-a, domnul învăţător m-a pus să cânt prima oară la serbarea de sfârşit de an şcolar şi m-a acompaniat cu acordeonul. Atunci am urcat prima oară pe o scenă care, în ochii mei de copil, părea imensă. La început m-am blocat, dar pentru că domnul învăţător a zâmbit şi mi-a dat tonul din nou, am cântat. De la vârsta de 11 ani cânt în corul Bisericii Romano-Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” din Motru. Aici mă simt cel mai bine, aici cânt ce-mi place. Avem în repertoriu şi piese de factură cultă, pe care le cânt cu cea mai mare plăcere. Aici mă simt mai aproape de Dumnezeu. Ruga mea e cântul, iar cântul îmi încălzeşte sufletul. Nu voi uita niciodată momentul în care am primit prima împărtăşanie, când a venit preotul de la Craiova şi ne-a pus întrebări din cateheză. Aveam 11 ani atunci şi ştiam tot catehismul şi totuşi aveam emoţii şi am răspuns la întrebări, la toate la care mi-s-a dat voie să răspund. (…)

Rep.: Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră?

N.P.: Cânt când sunt nervoasă, când sunt fericită, când cânt mă simt bine, mă simt liniştită, muzica îmi dă un sentiment de căldură, e modul în care mă exprim cel mai bine. Îmi place să cânt muzică uşoară, muzică din genurile culte, muzică religioasă, corală chiar şi etno sau prelucrări folclorice, în funcţie de starea în care mă aflu în acel moment. Muzica înseamnă pentru mine viaţă, înseamnă eliberare de tot ceea ce este negativ, dăunător sau mai bine zis stresant.

Rep.: Când ați început să predați?

N.P.: Am început să predau în anul 2008, când am terminat facultatea. Am predat la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, Şcoala Gimnazială Văgiuleşti, Şcoala Gimnazială Glogova, Colegiul Tehnic Mătăsari. Tot atunci am fondat, împreună cu soţul meu Pauliş Gabriel- referent la Casa de Cultură a Municipiului Motru, grupul coral „Prietenii pe Portativ” numai că denumirea aceasta a primit-o un an mai târziu. Primul spectacol pentru care am pregătit un cor a fost cel din 1 Decembrie 2008, când am avut la cor în jur de 60 de elevi, care au cântat cântece patriotice, dar şi prelucrări folclorice. Spectacolul s-a ţinut în sala de spectacole a Casei de Cultură, cu sala arhiplină. Toată lumea s-a ridicat în picioare şi a aplaudat după ce a cântat corul. Pur şi simplu nu mi-a venit să cred…

Rep.: Ce sentimente vă încearcă atunci când cântați, dar atunci când elevii pe care îi pregătiți câștigă premii importante?

N.P.: Muzica mă face să mă simt liberă ca un fluture în zbor. Mă simt foarte bine când cânt. Sunt mândră ca orice profesor atunci când elevii pe care îi pregătesc iau premii la concursuri. Am copii foarte buni în grupul muzical, buni nu numai la muzică, ci la toate materiile. Ei au câştigat premii importante şi la alte materii şi mă bucur pentru ei, pentru că ştiu că vor deveni oameni de succes, nu în muzică, dar în ceea ce le va plăcea lor. Muzica te ajută să gândeşti logic şi să înveţi mai uşor. Sunt în grup copii de la toate şcolile din Motru, din Glogova şi din Văgiuleşti şi toţi sunt copii foarte buni. Nu există spectacol în Motru sau în Glogova la care să nu participăm.

Rep.: Vorbiți-ne despre câțiva dintre ei.

N.P.: Voi încerca să spun câteva cuvinte despre fetele care au încântat audienţa de la spectacolele de Zilele Municipiului Motru, dar și la Zilele Comunei Glogova din acest an. Giulia Gionea este o fetiţă care participă la olimpiade şi concursuri la mai multe materii şi a obţinut foarte multe premii anul trecut, mai ales la matematică, la fel ca şi colegele ei Ana Popescu şi Patricia Răchiteanu. O altă fetiţă foarte frumoasă, ambiţioasă şi talentată este Andrada Ştefania, ea a venit în grup chiar înainte de vacanţa de vară şi de aceea încă nu a participat la nici un concurs. Manolescu Romina, din Glogova, este o elevă eminentă! (…) Ea are un deosebit talent actoricesc, lucru care o ajută foarte mult pe scenă. (…) Curelea Maria Francesca este, de asemenea, o fetiţă foarte talentată, ea a obţinut un premiu special la Festivalul Judeţean de colinde şi cântece de Crăciun din Motru şi a participat anul trecut şi la două preselecţii ale concursului „Românii au Talent”, concurs organizat de PRO Tv şi a obţinut Premiul I la „Festivalul Tinere Talente din Glogova. Manţoc Georgiana este o fetiţă extraordinar de talentată ambiţioasă şi muncitoare care de fiecare dată mă surprinde cu abilitatea ei de a se descurca pe scenă şi cu vocea ei angelică. O altă fetiţă deosebită este Grecu Diana din Văgiuleşti, ea nu a participat încă la concursuri muzicale, dar va participa în curând, sper. Ea scrie poezii foarte frumoase şi a obţinut premii la limba şi literatura română, la pictură şi la alte materii. Lista ar putea continua. Am peste 25 de copii în grup.

Rep.: Ce vă doriți pentru viitorul apropiat?

N.P.: Mi-aş dori mai mult timp liber pentru pasiunile mele: lectura, fotografia şi filmul, dar şi mult succes pentru copiii mei de la „Prietenii pe Portativ”!