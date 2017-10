Solista Mirela Calotă din Rovinari: „Când încep să cânt pot să visez, să îmi fac o lume proprie!”

Mirela Calotă cântă de când era o copilă și vocea sa este apreciată de profesorii de la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu. Pe drumul muzicii a îndrumat-o cu dragoste Emilia Drăgotoiu-Nanu, prima profesoară de canto pe care tânăra a avut-o la Rovinari. Studentă la Drept, Mirela este și mama unei fetițe minunate, astfel că spune despre sine că este o femeie împlinită.

Reporter: Ce ne puteți spune despre dvs?

Mirela Calotă: Mă numesc Calotă Mirela Florina și am 22 de ani. Pentru mine, copilăria va fi mereu o amintire care nu poate fi uitată sau înlocuită, este ceva ce ne aparține și ce vom purta în suflet toată viața. Nu am petrecut foarte mult timp la țară alături de bunicii mei, deoarece părinții mei locuiesc în orașul Rovinari, iar din cauza serviciului, nu puteam petrece foarte mult timp, dar am avut parte de jocuri minunate ale copilăriei, seri cu clar de lună și amintiri cu bunicii care din păcate au plecat într-o lume mai bună.

Rep.: Ce ne puteți spune despre familia dvs?

M.C.: Sunt căsătorită, am o fetiță minunată în vârstă de doi anișori, mai am un frate. Părinții m-au învățat încă din copilărie să fiu un om cinstit, m-au educat așa cum au putut ei mai bine și m-au îndrumat spre frumosul drum al muzicii.

Rep.: Ce studii aveți?

M.C.: Acum sunt studentă în anul IV, la Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității “Constantin Brâncuși” și elevă a Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu.

Rep.: Când ați descoperit că aveți talent la muzică?

M.C.: Încă din copilărie îmi plăcea să cânt, eram elevă la Clubul elevilor din Rovinari, dar și dansatoare în grupul de dans. Dragostea pentru muzică este veche și nu va trece vreodată!

Rep.: Ce persoane au avut un rol însemnat în alegerea dvs de carieră muzicală? Ați participat la festivaluri, concursuri muzicale de-a lungul anilor?

M.C.: Prima persoană care m-a îndrumat să cânt, cu excepția părinților, a fost doamna Emilia Drăgotoiu Nanu, căreia îi mulțumesc pe această cale. Pentru mine muzica înseamnă eliberare, când cânt, pot să visez, să îmi fac o lume proprie, este o modalitate de a îmi exprima sentimentele și trăirile. Pentru viitor am planuri mari. Îmi doresc să-mi fac cât mai multe piese proprii în care să exprim tot ceea ce am pe suflet, astfel încât să reușesc să alin câteva inimi ale celor care mă ascultă cu drag. Am participat la multe concursuri alături de trupa de dans popular, dar și ca solist vocal și am avut parte de premii importante pentru mine. Am absolvit și Liceul de Muzica Constantin Brăiloiu din Târgu-Jiu.

Rep.: Vorbiți-ne, vă rog, despre costumele dvs populare. Din ce zone provin, câte aveți, sunt autentice? Care este cel mai vechi?

M.C.: Sunt pasionată de costumele tradiționale, am o varietate de costume, aproape în totalitate sunt primite în dar, în special de la bătrâne care doresc ca portul popular să fie transmis mai departe. Am primit costume pe care le port cu drag la fiecare eveniment la care particip. Toate costumele pe care le am sunt autentice, lucrate manual, cel mai vechi costum pe care îl am are peste 100 de ani. Multe dintre ele le-am primit de la bătrâne din satul natal. Îmi amintesc și acum cu bucurie o întâmplare: eram la o nuntă, iar o nuntașă, o bătrânică minunată, mi-a oferit o ie. M-a văzut în costum popular și i-a fost foarte drag. Sunt singura cântăreață din satul natal, poate și din cauza asta am primit doar eu costumele!