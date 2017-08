Doi puști din Motru compun și cântă muzică rap! „Înregistrăm câte o melodie pe săptămână!”

Mozai’C și Rolly sunt doi adolescenți din municipiul Motru, pasionați de muzica rap. Tinerii își compun propriile melodii pe care mai apoi le înregistrează și le „dau drumul” pe net. Melodiile lor sunt vizinate de câteva sute de fani, puștii fiind destul de cunoscuți în zona Motrului. Costi Stoica și Alex-Rolly Arnăutu au planuri mari de viitor și speră ca pasiunea lor pentru muzică să nu piară niciodată!

Mihaela Floroiu

Pasionați de muzică, Costi Stoica și Alexandru-Rolly Arnăutu, din municipiul Motru, compun și cântă rap, înregistrând piese proprii pe care mai apoi le „urcă” pe canalul Youtube. Fiecare melodie are câteva sute de vizualizări, dar tinerii speră ca numărul fanilor să crească. Stilul hip-hop este cel care i-a unit mereu, s-au împrietenit și își doresc, cu toată ființa, ca muzica lor să ajungă pe radiouri! „Mă numesc Stoica Constantin, am 19 ani și sunt din orașul Motru. Pasiunea mea este muzica, am un talent mai special la compus versuri. Îmi place foarte mult să compun și să cânt. Am hotatrat să iau în serios muzica, așa că am cântat pe scenă la Zilele municipiului Motru, iar de atunci am început să scot mai multe piese în colaborare cu Rolly, noul meu prieten”, a spus Costi Stoica sau Mozai’C, așa cum îș știu cei acre îi ascultă muzica. Prietenul său mai mic, Rolly, este tot din municipiul Motru. I-a unit pasiunea pentru rap și cântă împreună. „Mă numesc Arnăutu Alex-Rolly, am 17 ani. Pasiunea mea este muzica, la fel ca și colegul meu, Costi. Am auzit de la prieteni comuni că și el este pasionat de rap, m-am bucurat când am decis să colaborăm. Ne-am făcut un plan de viitor bine întemeiat. Muzica noastră sperăm să devină cunoscută! Sperăm, cu timpul, ajutați și de răbdarea pe care o avem, de pasiunea pentru hip-hop, să reușim să ridicăm muzica pe care o facem la București! Visăm să colaborăm cu o casă de discuri din capitală, muncim mult și susținut, avem un program bine făcut: înregistrăm câte o melodie pe săptămână, pentru a avea timp să pregătim versurile”, a spus Rolly.

Despre ce cântă

Cei doi puști cântă despre teme precum iubire, lipsa banilor, greutăți cotidiene, școală, viitor. Atât Costi, cât și Rolly spun că nu vor renunța la visul lor de a deveni cunoscuți, chiar dacă știu că nu va fi deloc ușor! „Ne încadrăm în stilul hip-hop, iar temele abordate sunt rupte din realitate: iubire, lipsa banilor, familie, distracție. Suntem destul de cunoscuți în orașul Motru. Răbdarea noastră este foarte mare, sperăm ca în viitor să ajungem să înregistrăm la case de producție și nu ne dorim nicio clipă să renunțăm la scopul propus. Avem o melodie care trebuie scoasă, în legătură cu faptul că dacă îți dorești ceva cu adevarat, se poate împlini! Visurile devin realitate! Țin să menționez că înregistrările sunt făcute la noi acasă, fără aparatură performantă”, a mai declarat rapperul Rolly.