Echipa „Barmani Evenimente Târgu-Jiu” pregătește numeroase surprize mirilor anului 2018

Mihai și Ruben sunt cei doi tineri care au pus pe picioare afacerea „Barmani Evenimente Târgu-Jiu” și au făcut-o să crească foarte mult într-un timp scurt. Pasiunea pentru mixologie, pentru tot ceea ce fac îi unește și îi motivează ca serviciile pe care le oferă clienților să fie cele mai bune! Cei doi au absolvit cursuri de barmani la București și Milano și prin multă practică și dăruire au învățat cum să ofere altora bucurie! Pentru 2018, cei doi și echipa lor pregătesc o mulțime de surprize mirilor și petrecăreților. „Pasiunea pentru ceea ce facem ne unește, ne motivează și prietenia dintre noi. Vrem să ne facem treaba foarte bine, să ne bucurăm și mulțumim clienții. Facem cu bucurie tot, cred că și asta contează!”, a spus Mihai din Bălănești.

Au pornit la drum împreună, în urmă cu mai mulți ani și acum au o afacere înfloritoare și sute de clienți foarte mulțumiți. Îi găsiți și pe facebook, trebuie să căutați „Barmani Evenimente Pegu (Targu Jiu)” și de acolo aflați și părerile celor care le-au fost clienți, dar și ale artiștilor care îi recomandă mereu cu drag! Echipa celor doi a crescut, căci și evenimentele la care participă și sunt solicitați este foarte mare. Mihai povestește că anul acesta nu a avut mai mult de două săptămâni libere, având evenimente nu doar în Gorj, ci și alte județe. „Până acum, avem rezervat 60% din anul 2018: nunți, în mod special, alte petreceri. Ne recomandă artiști importanți cu care am colaborat și cărora le mulțumim din suflet! De exemplu, în vara aceasta am avut o nuntă la Severin, foarte mare, mult lux, la o familie unde am fost recomandați de Loredana Chivu. Acolo au cântat Ionuț Dolănescu și Maria Ciobanu. Am avut nuntă la Cluj, am dus barul de gheață etc. vara și toamna acestui an am fost foarte ocupați și ne-am împărțit echipele la evenimente, căci aveam chiar și 3 evenimente pe seară. Muncim mult, dar ne place ceea ce facem”, spune Mihai.

Surprizele lui 2018

Și de Crăciun și Revelion, echipa Barmani Evenimente Târgu-Jiu va fi ocupată. De Crăciun vor oferi clipe frumoase petrecăreților de la un local din Tismana, iar de Revelion vor participa la o petrecere la un restaurant de la Izvoare, dar și la Severin. „Pentru 2018 avem mai multe surprize pentru mirii care ne vor alege! Vom avea Oglinda magică și cabina foto, poze la secundă, amintiri frumoase. Fumul greu va fi la căutare, vrem să aducem și conceptul de open bar la nivelul celui de fum greu, adică să fie nelipsit de la nunți. (…) Cu noi, puteți oferi o gamă variată de cocktailuri, shoturi și alte băuturi invitaților. Acestea pot fi personalizate în funcție de gustul clienților, de tematica evenimentului (anumite culori, decoruri). Realizăm jocuri interactive cu invitații, demonstrații de working-flair și tehnici specifice de bartending în timpul preparării băuturilor”, a afirmat Mihai.