Fiica unui afacerist gorjean știe cum să încingă atmosfera! Și-a arătat sfârcurile în toată splendoarea!

Fata unui om de afaceri din Târgu-Jiu a încins din nou spriritele pe Facebook, după ce a postat o fotografie în care, deși este îmbrăcată aparent decent, prin bluză pot fi admirate sfârcurile șatenei. Nu este prima data când Raluca, fiica lui Marius Benegui, atrage atenția prin ținute care scot în evidență aspecte exact pe placul reprezentanților sexului puternic. Anterior, frumoasa tânără a postat o imagine în care își lăsa nurii la vedere, iar în una chiar a arătat cât de curajoasă este, optând pentru o rochie la care nu a purtat lenjerie intimă. Fotografiile Ralucăi sunt însoțite, aproape de fiecare dată, de diverse comentarii. De această dată, bunăciunea a scris: „My life is so much more interesting inside my head” – (Traducere: Viața mea este mult mai interesantă în capul meu).