Loredana și Adrian Udrea, doi artiști ai FRUMOSULUI! „Oamenii te caută atunci când văd că ești un om serios și dedicat în ceea ce faci”

Sunt uniți și lucrează în echipă, grație pasiunilor comune! Loredana Udrea are 37 de ani și este din Motru. Motrecenele o cunosc de mult și o parte dintre ele i-au trecut pragul pentru a se bucura de talentul și priceperea gorjencei, când vine vorba de make-up. Pasionată de frumos, absolventă a unor importante cursuri de machiaj, Loredana Udrea este unul dintre cei mai căutați make-up artiști din zona municipiului Motru. Adrian Udrea, soțul său, este fotograf profesionist, având la activ sute de ședințe foto și zeci de evenimente, precum nunți sau botezuri. Familia Udrea este compusă din oameni talentați, care muncesc foarte mult, astfel încât cei care beneficiază de serviciile lor să fie foarte mulțumiți!

Adrian și Loredana Udrea locuiesc în municipiul Motru și s-au sprijinit reciproc atunci când a venit vorba despre îndeplinirea visurilor! Sunt uniți de dragostea și respectul pe care și-l poartă, dar și de pasiunea pentru frumos și artă. Adrian este pasionat de fotografie, iar soția sa a urmat cursuri și a devenit make-up artist. Ambii sunt foarte cunoscuți în zona municipiului Motru și împrejurimi, fiind cei care transformă nunțile în evenimente de vis. „Sunt căsătorită și am o fetiță. Soțul meu este artist fotograf. Foarte talentat! Lucrăm în echipă. Eu am lucrat în învățământ timp de 15 ani până s-a născut fetița noastră. Am absolvit Facultatea de educație fizică și sport și apoi am urmat un masterat în psihologie. Mi-a plăcut întotdeauna să lucrez cu oamenii. Fiind femeie, dintotdeauna am cochetat cu frumosul, tocmai de aceea am hotărât să fac mai mult din această pasiune. În 2014, fiind în maternitate și având un copil cuminte, mi-am dat seama că am mult timp liber pe care aș putea să-l fructific cumva. Mereu am fost încurajată și sprijinită de soțul meu și prieteni să mă ocup mai serios de machiaj, așa că i-am ascultat”, a spus Loredana Udrea.

Cursuri și multă muncă

Pasiunea pentru make-up a fost dublată și completată de foarte multă muncă și studiu. Loredana și-a dorit să devină din ce în ce mai pricepută când vine vorba despre realizarea unui machiaj profesionist, așa că a urmat mai multe cursuri. „Am urmat mai multe cursuri de începători, după care am absolvit cursul de make-up profesional la Școala de make up Ramona Chiriță din București, unde am asimilat foarte multe cunoștințe folositoare. A fi make-up artist, din punctul meu de vedere, înseamnă a scoate la iveală frumusețea din fiecare femeie folosindu-mă de toate trucurile din domeniu. Înainte de a începe un machiaj, discut cu doamna sau domnișoara despre ce își dorește și încercăm să ajungem împreună la un rezultat care să o avantajeze. Pe toate clientele mele încerc pe cât e posibil, să le fac să înțeleagă că, prin machiaj, evidențiem trăsăturile și eventual ascundem defectele, femeia trebuind să primeze, femeia care poartă machiajul. Eu sunt adepta machiajului mai discret, dar pot înțelege că nu toată lumea gândește așa. Sursa de inspirație o găsesc în clientele mele. Am tratat cu multă seriozitate fiecare machiaj pe care l-am realizat, a spus Loredana Udrea. Pasionată de ceea ce face, Loredana își dorește să evolueze și să își mulțumească mereu clientele. „Consider că fiecare femeie e frumoasa în felul ei, important este să găsim calea prin care să scoatem în evidență acest lucru. Pe viitor îmi doresc să evoluez în meseria mea, să fiu apreciată de tot mai multe femei. (…) Ca și truc de make-up cred că rujul potrivit este cel mai rapid mod de a părea aranjată fără efort!”, a adăugat Loredana Udrea.

Profesor și artist fotograf

Profesorul Adrian Udrea a devenit, în câțiva ani, cel mai căutat artist fotograf din zona Motru, chiar și din Mehedinți. În urmă cu cinci ani, Adrian a fost rugat de un cuplu care urma să se căsătorească să le fie fotograf la nuntă. Așa a început totul! „De meserie sunt profesor, lucrez ca profesor asistent la Universitatea Titu Maiorescu, la Târgu-Jiu și predau limba engleză! Pasiunea pentru fotografie o am de peste 20 de ani, însă evenimente fac de aproape cinci ani. Am 38 de ani, la universitate predau de 10 ani. Îmi place să văd oameni fericiți, de asta fotografiezi. Trăirile oamenilor mă fac să lucrez cu pasiune. Nu mai știu numărul evenimentelor fotografiate, însă merg cu plăcere acolo unde sunt dorit. Am o echipă numeroasă, dacă pot să spun așa! Cumnatul meu mă însoțește ca și cameraman, soția mea machiază de doi ani (pe lângă meseria ei, de educator). Mai am alți trei colaboratori pentru evenimente mai mari (montaj cu mai multe camere) sau doi fotografi. De mers, merg peste tot în Oltenia. Am avut și am evenimente în Motru, Severin, Craiova, Târgu-Jiu, Vâlcea, Horezu. Oamenii te caută atunci când văd că ești un om serios și dedicat în ceea ce faci. Și prețurile echipelor mele (pentru că am două echipe) pornesc de la sume accesibile, trăim într-o zonă mai săracă, pretențiile nu pot fi prea mari”, a declarat Adrian Udrea.