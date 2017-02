A mărturisit de ce îl iubește! Uite ce spune o cunoscută artistă despre bărbatul din viața sa!

Se iubesc de ani buni, iar pasiunea dintre ei nu s-a stins odată cu trecerea anilor. Deși formează un cuplu de 12 ani, lucrurile merg tot mai bine între ei și niciodată nu ar renunța unul la celălalt. Și pentru că secretul unei căsnicii perfecte trebuie împărtășit, Andra, soția gorjeanului Cătălin Măruță, a povestit cum reușește acesta să îi păstreze interesul. „Îl iubesc pentru că mă face să râd după o zi grea, când sunt obosită și încruntată și uit că nici o problemă nu e, de fapt, un capăt de lume. Îl iubesc pentru că are răbdare cu copiii noștri și este cel mai bun tată din lume. Îl iubesc fiindcă știe cum să vorbească sau să tacă atunci când eu sunt nervoasă și am nevoie de cineva să mă asculte. (..) Îl iubesc pentru că se uită la mine ca și cum aș fi cea mai frumoasă femeie din lume și îmi face mereu complimente, chiar și dimineața, când încă am dungi pe față de la așternuturi”, a mărturisit Andra, pe Facebook.