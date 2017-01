Soția unui afacerist gorjean s-a fotografiat aproape dezbrăcată într-o vacanță exotică!

Este mare iubitoare de vacanțe, iar de fiecare dată când are ocazia se bucură de natură exact cu entuziasmul unui copil care descoperă lumea, însă în cazul ei o lume dintr-o destinație exotică. Un afacerist gorjean și soția lui se bucură de o escapadă în Cambodgia. Este vorba despre Delia Matache, partenera de viață a gorjeanului Răzvan Munteanu, care s-a lăsat fotografiată în cele mai sexy ipostaze, purtând un costum de baie minuscul ce îi scoate în evidență posteriorul bombat. Delia se bucură de vacanțele izolate, ea precizând anterior că nu îi place la all inclusive din cauza aglomerației. „A fugi de locurile aglomerate și a găsi locuri doar pentru tine, asta este vacanță. Îmi mai doresc să văd Cape Town, nu am ajuns acolo și încă o parte a Africii în care nu am fost. Am fost în Etiopia și în Omo Valley. Mi-ar plăcea Tibet, o parte din India. Nu mor să văd America, în schimb. Mergem în vacanță în ianuarie, ne ducem să ne încărcăm bateriile și să uităm de tot. Mergem în Asia, Thailanda, Vietnam, Cambodgia ”, spunea Delia chiar înainte de această vacanță de care se bucură zilele acestea.