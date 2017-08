ANUNȚ din partea CEO! Este legat de salariile angajaților

Administraţia Complexului Energetic Oltenia(CEO) a luat decizia de a majora salariile pentru un total de 835 de angajaţi. Este vorba de mineri şi angajaţi din Departamentele Mentenanţă care avea lefuri foarte mici. Mărirea salarială se va aplica din data de 1 septembrie. „Avand in vedere necesitatea armonizarii drepturilor salariale in concordanta cu atributiile, responsabilitatile si eforturile depuse de salariati pentru sustinerea activitatii de productie si mentenanta, ca urmare a discutiilor dintre federatiile sindicale reprezentative si semnatare ale Contractului colectiv de munca si conducerea societatii, cu sprijinul Ministerului Energiei, a fost realizata o prima etapa a acestui proces, fiind aprobata majorarea drepturilor salariale, pana la clasa 10 a (inclusiv) pentru 835 de salariati din actvitatea miniera si energetica, incepand cu data de 01.09.2017. Acest demers de majorare, armonizare si echilibrare salariala va continua in perioada urmatoare avand ca prioritate recompensarea corecta a muncii fiecarui salariat potrivit aportului si contributiei in realizarea obiectivelor majore ale companiei”, a transmis CEO într-un comunicat.